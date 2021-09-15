Что почитать: фантастика Збешховского «Искажение» и фэнтези Петра Гурского «Закон Ордена»

Давненько у нас не было рубрики «Что почитать». Исправляемся и представляем громкие анонсы «Астрели-СПб». Издательство показало обложки польского Цезария Збешховского «Искажение» и тёмное фэнтези Петра Гурского «Закон Ордена».

Пётр Гурский

Закон Ордена

Книгу выпускают в серии «Шедевры фэнтези», в сборник входят роман и три рассказа — «Кузня, где умирали», «Гнев богов» и «Неотмщенные».

Этот мир построен на крови подземного народа, побежденного и униженного, но до сих лелеющего планы мести. В этом мире города-государства плетут заговоры друг против друга, в нем обитают настоящие драконы, а по дорогам бродят чудовища и живые паяцы в масках из человеческой кожи. Здесь самый краткий путь проходит по сводящим с ума Живым лабиринтам, а к преступнику может прийти таинственный человек в белом, который хочет его простить. И нет ничего хуже этого прощения. Охотник за головами Кестель получает заказ на воровку и убийцу, которая некогда сбежала из жестокого Ордена, заправляющего в этих землях. Кестель должен доставить ее в город Арголан, средоточие законности, где она будет биться со своими обидчиками на Арене под радостные крики довольной толпы. Жертва подозрительно быстро попадает в сети ловчего, и вскоре тот поймет, что ввязался в непростое дело. Правда, он и сам мало похож на обычного человека. Впрочем, в этой истории все не те, кем кажутся, а простой заказ оборачивается поиском таинственного артефакта, способного кардинально изменить баланс сил во всем мире. Или же обречь того, кто его найдет, на участь хуже смерти.

Цезарий Збешховский

Искажение

Роман издаётся в серии «Звёзды научной фантастики» под плашкой «18+» — содержит нецензурную брань.

Миротворческий контингент государства Рамма поддерживает порядок в Ремарке, пустынной стране, еще недавно охваченной войной. Поначалу люди, живущие тут, принимали рамманцев как освободителей, но сейчас считают главными врагами. В такой ситуации капрал Маркус Трент выживает на рутинной современной войне, о которой никто не говорит, ведь официально рамманская армия помогает местному населению, а не ведет с ними боевые действия. Но когда его подразделение направляют в пустыню Саладх, где по разведывательным данным замечена активность повстанцев, оно сталкивается со странными и необъяснимыми явлениями. Здесь исчезают люди, после контакта с таинственными шаровыми молниями солдаты начинают страдать синдромом Котара, считая себя мертвыми, не работает связь, по ночам в пустыни мерцают огромные зеленые и синие огни, а сам Маркус начинает слышать в голове механический голос, который говорит ему ужасные вещи. Ни командование, ни сами солдаты не подозревают, что вскоре им придется столкнуться с нечеловеческим разумом. Они еще не знают, что помимо своей воли будут поставлены перед самым страшным выбором в своей жизни, и мало кто из них выйдет из этого столкновения живым.

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Оба романа ждём в ближайшие месяц-два.