В новом выпуске заметки «Что почитать» — две новинки октября: хоррор про воображаемого друга от автора романа «Хорошо быть тихоней» Стивена Чбоски и ещё одна фантастика от Ричарда Моргана, на этот раз посвящённая корпоративной культуре.

Стивен Чбоски
«Воображаемый друг»

Что почитать: триллер от автора «Хорошо быть тихоней» и корпоративная фантастика Ричарда Моргана 1

«Воображаемый друг» увидит свет на русском спустя несколько недель после выхода оригинала. Это вторая книга Чбоски, а первая, «Хорошо быть тихоней», стала мировым бестселлером и легла в основу одноимённой экранизации. В мире писатель больше известен в качестве сценариста и режиссёра («Четыре угла», «Чудо»).

В новом городе, в новой школе Кристофер не одинок: он слышит голос друга. Славный человек увлекает его за собой в Лес Миссии, где в преддверии Рождества мальчику предстоит построить домик на дереве и открыть вход в воображаемый мир.

Кто же он — человек или монстр? Бог или дьявол?

Роман выйдет в октябре.

Ричард Морган
«Рыночные силы»

Что почитать: хоррор от автора «Хорошо быть тихоней» и корпоративная фантастика Ричарда Моргана

«Астрель-Спб» в серии «Звёзды научной фантастики» выпустит новый роман Ричарда Моргана («Видоизменённый углерод», «Чёрный человек») — «Рыночные силы». Книга стала лауреатом мемориальной премии Джона Кэмпбелла, премии Артура Ч. Кларка и премии Филипа К. Дика.

Ваша жизнь – это чей-то актив. Ваши дети – это чьи-то проценты. Ваша любовь – это чья-то реклама. Ваша страна – это чей-то стартап. Добро пожаловать в мир будущего, где убийцы становятся кумирами миллионов, где повышение на работе завоевывают в жестоких автомобильных дуэлях на дорогах разрушенных мегаполисов, пропасть между богатыми и бедными достигла катастрофических масштабов, а ваши мечты оборачиваются настоящим кошмаром. «Шорн и партнеры» — прогрессивная компания будущего, она занимается инвестициями в конфликты. Все очень просто: надо найти или организовать правильную маленькую войну, а потом поддержать одну из сторон, за процент, разумеется. Интересы компании защищают оперативники, придерживающиеся особого кодекса чести. И Крис Фолкнер как раз из таких. На его счету уже пара убийств, которые принесли ему славу, он сделает все, чтобы выбраться из того ада, в который превратился Лондон будущего, и теперь получает работу мечты. Но как уцелеть в новом корпоративном мире, где совесть – это порок, свобода — это рабство, а бизнес – это война?

Как и всегда, издательство не называет точной даты — книгу в печати стоит ждать где-то спустя месяц после анонса, то есть в конце октября.

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