Что почитать: хоррор от автора «Хорошо быть тихоней» и корпоративная фантастика Ричарда Моргана

В новом выпуске заметки «Что почитать» — две новинки октября: хоррор про воображаемого друга от автора романа «Хорошо быть тихоней» Стивена Чбоски и ещё одна фантастика от Ричарда Моргана, на этот раз посвящённая корпоративной культуре.

Стивен Чбоски

«Воображаемый друг»

«Воображаемый друг» увидит свет на русском спустя несколько недель после выхода оригинала. Это вторая книга Чбоски, а первая, «Хорошо быть тихоней», стала мировым бестселлером и легла в основу одноимённой экранизации. В мире писатель больше известен в качестве сценариста и режиссёра («Четыре угла», «Чудо»).

В новом городе, в новой школе Кристофер не одинок: он слышит голос друга. Славный человек увлекает его за собой в Лес Миссии, где в преддверии Рождества мальчику предстоит построить домик на дереве и открыть вход в воображаемый мир. Кто же он — человек или монстр? Бог или дьявол?

Роман выйдет в октябре.

Ричард Морган

«Рыночные силы»

«Астрель-Спб» в серии «Звёзды научной фантастики» выпустит новый роман Ричарда Моргана («Видоизменённый углерод», «Чёрный человек») — «Рыночные силы». Книга стала лауреатом мемориальной премии Джона Кэмпбелла, премии Артура Ч. Кларка и премии Филипа К. Дика.

Ваша жизнь – это чей-то актив. Ваши дети – это чьи-то проценты. Ваша любовь – это чья-то реклама. Ваша страна – это чей-то стартап. Добро пожаловать в мир будущего, где убийцы становятся кумирами миллионов, где повышение на работе завоевывают в жестоких автомобильных дуэлях на дорогах разрушенных мегаполисов, пропасть между богатыми и бедными достигла катастрофических масштабов, а ваши мечты оборачиваются настоящим кошмаром. «Шорн и партнеры» — прогрессивная компания будущего, она занимается инвестициями в конфликты. Все очень просто: надо найти или организовать правильную маленькую войну, а потом поддержать одну из сторон, за процент, разумеется. Интересы компании защищают оперативники, придерживающиеся особого кодекса чести. И Крис Фолкнер как раз из таких. На его счету уже пара убийств, которые принесли ему славу, он сделает все, чтобы выбраться из того ада, в который превратился Лондон будущего, и теперь получает работу мечты. Но как уцелеть в новом корпоративном мире, где совесть – это порок, свобода — это рабство, а бизнес – это война?

Как и всегда, издательство не называет точной даты — книгу в печати стоит ждать где-то спустя месяц после анонса, то есть в конце октября.