Что почитать: «Падение» Стивенсона и «Хроники Маджипура» Силверберга

В рубрике «Что почитать» — два анонса от fanzon. Издательство готовит к выпуску второй том фантастического цикла «Хроники Маджипура» Роберта Силверберга и книгу Нила Стивенсона «Падение, или Додж в Аду».
Нил Стивенсон
«Падение, или Додж в Аду»
В оригинале книга вышла в 2019-м, она продолжает сюжет «Вируса „Reamde“», но, по сути, считается самостоятельным произведением. Роман выйдет в двух томах.
Ричард «Додж» Фортраст, миллионер и основатель известной компании по разработке видеоигр, умирает в результате несчастного случая. По условиям завещания, его мозг сканируют, а структурную информацию загружают в хранилище данных, надеясь на дальнейшее развитие технологий. Проходят годы и оцифрованное сознание Доджа подключают к Битмиру — вечной загробной жизни, в которой люди существуют как цифровые души в телах-симулякрах. Но является ли утопией этот новый дивный бессмертный мир? Драматический конфликт аналогового и цифрового, человека и машины, ангелов и демонов, богов и верующих, суетного и вечного в будущем, которое вот-вот наступит.
Первая книга запланирована на октябрь, вторая — на ноябрь.
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Роберт Силверберг
«Хроники Маджипура»
Издательство продолжает переиздавать цикл «Маджипур». Летом вышел первый том, «Замок лорда Валентина», а теперь свет увидит втором том, «Хроники Маджипура».
Уличный мальчишка Хиссун, за свою помощь лорду Валентину, получил работу государственного чиновника в Лабиринте. Теперь он клерк в Доме Записей. Его задание — организации архивов сборщиков налогов со всех континентов планеты. От этого можно впасть в уныние. Бесполезная работа — никому никогда не понадобятся его находки и результаты труда…
Но в Лабиринте, рядом с Домом Записей, есть более интересное место — Регистр памяти душ.
Здесь хранятся миллионы телепатически загруженных сознаний разных существ, которые жили здесь на протяжении тысячелетий. Их жизни полны рассказов о любви и потере, триумфе и падении… И по мере того, как Хиссун погружается в истории тех, кто жил в другие времена, он создает свою собственную хронику — хронику Маджипура.
Выходит в октябре.
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