Что почитать: классика фантастики Сильверберга и Старджона, а также хоррор The Elementals

В нашей неизменной рубрике «Что почитать» рассказываем сразу про три внезапных анонса от АСТ. Издательство выпускает сразу две книги с классиками фантастики, а ещё анонсирует новый переводной хоррор.

Роберт Силверберг

«Умирая в себе», «Книга черепов»

Роберт Силверберг за свою писательскую карьеру заработал 6 премий «Небьюла», 5 премий «Хьюго», 8 «Локусов» и ещё с десяток разнообразных наград. В новую книгу вошли сразу два его романа.

«Умирая в себе» — роман, удостоенный мемориальной премии Джона Кэмпбелла, — повествует о нелегкой судьбе телепата, пытающегося смириться с особенностями своего дара. Экстраординарные способности постепенно разрушают доброго и чуткого Дэвида, пожирают его личность. Во втором романе, «Книга черепов», компания студентов отправляется в путешествие по пустыне с целью проникнуть в заповедное Братство Черепов и раскрыть секрет бессмертия, которым, по слухам, обладают таинственные члены затерянного в аризонской глуши культа. Для этих парней бессмертие — весьма привлекательная игрушка, вот только не слишком ли дорогую цену придется заплатить за ее обладание?

Книга уже поступила в продажу.

Теодор Старджон

«Брак с медузой»

Теодор Старджон известен больше всего по знаменитому афоризму «Всё иногда идёт не так, как хотелось бы». А ещё — по «Откровению Старджона», которое гласит, что 90% чего угодно — ерунда. В его сборник войдут два романа («Больше, чем люди», «Брак с Медузой») и шесть рассказов («Медленная скульптура», «Тутылочная бавка», «Крошки и чудовище», «Летающее блюдце одиночества», «Бизнес на страхе», «Скальпель Оккама»).

Детям нравились забавные истории, вроде «Крошки и чудовища». Романтические натуры не могли не оценить «Летающее блюдце одиночества» о влюбленности одинокой женщины в инопланетянина. Интеллигенция с энтузиазмом воспринимала размышления о пугающе безграничных возможностях человеческого разума в «Больше, чем люди» и «Браке с Медузой». Творчество Старджона с интересом изучали Курт Воннегут. Рэй Бредбери, Cэмюэль Дилени, а очарованный им Стивен Кинг резюмировал: «один из величайших фантастов, когда-либо рождавшихся на свет».

Книга уже поступила в продажу.

Майкл Макдауэлл

The Elementals

Редакция «Астрель-СПб» приобрела права на издание книги ещё одного писателя в жанре хоррор — и не абы какого писателя, а сценариста, известного в России по фильмам «Битлджюс», «Сказки тёмной стороны», «Худеющий». Его сюжет лёг в основу «Кошмар перед Рождеством». Всего Макдауэлл написал свыше 20 романов, среди которых The Elementals стал одним из самых популярных.

После похорон Мэриэн Сэвидж, главы семейства Сэвиджей, семейства Сэвидж и Макрей решают провести лето на побережье Мексиканского залива, в местечке Бельдам. Здесь, прямо на обжигающе жарком пляже, стоят три викторианских особняка, принадлежащих семьям. Два из них обитаемы, а вот в третьем уже давно никто не живет, и он практически похоронен под огромной дюной из ослепительно белого песка. Там нет людей, но все же он не пуст. В семьях об этом доме ходят самые неприятные легенды, в нем живет что-то, навевающее кошмары. Что-то ужасное, и возможно именно оно несет ответственность за несколько страшных и необъяснимых смертей, которые произошли много лет назад. О нем почти все забыли, оно стало лишь досужими байками в устах самых старых членов семей — но теперь оно проснулось, и уже ничего не будет прежним.

Права только приобрели, поэтому ждать выхода в скором времени не стоит.