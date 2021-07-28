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    Новости

    Что почитать: криминальный Warhammer, финал Materia Prima и продолжение «Странника» Ньюмана

    28 июля 2021
    28.07.2021
    219
    2 минуты на чтение

    Сегодня в рубрику «Что почитать» попали финал серии Materia Prima, вторая книга из «Трилогии Странника» Питера Ньюмана и роман по Warhammer 40K от Криса Райта.

    «Тень»
    Адам Пшехшта

    Издательство fanzon объявило, что в сентябре на русском выйдет последний роман из серии Materia Prima — «Тень».

    Варшавская республика пытается сохранить нейтралитет, балансируя между двумя державами: Германией и Россией. Однако у молодой республики все больше проблем. В анклавах появляются прямые посланники Проклятых, и Слово силы, давшее полякам победу, уже известно всем сторонам конфликта.

    Граф Самарин и барон Рудницкий втянуты в водоворот политических и светских интриг, и это не единственная и даже не самая большая опасность. Кто-то поклялся убить их. И всех таких, как они. К тому же и в Берлине, и в Санкт-Петербурге крепнет убеждение, что пора атаковать. Польская армия готовится к финальному противостоянию, однако командование понимает, что никакая стратегия не позволит победить противника, имеющего двадцатикратное численное превосходство. Только время покажет, кто умрет, а кто выживет…

    «Злость»
    Питер Ньюман

    Издательство «Астрель-СПб» представило обложку второго романа из «Трилогии Странника» Питера Ньюмана под названием «Злость». Книга должна появиться в магазинах осенью этого года.

    После многих злоключений и невзгод Странник сумел найти островок безопасности в землях, изуродованных чудовищным катаклизмом, демонами и мутантами. Но спокойствие не вечно, ведь на юге снова проснулся Разлом, откуда в этот мир изначально проникли инфернали, разрушившие человеческую цивилизацию. Только на этот раз из Разлома появляется создание, которого боятся даже чудовища, создание, одинаково опасное и для людей, и для монстров. И в ответ на новую угрозу оживает Злость, меч Странника, живой и обладающий собственным сознанием осколок погибшего полубога. Но воин больше не хочет идти в бой, и тогда мечу приходится найти себе нового хозяина и отправиться с ним в путь, хочет его новый владелец того или нет. Правда, они оба еще не знают, что в мире многое изменилось, и понять, кто тебе друг, а кто – враг, стало гораздо сложнее.

    «Кровавые узы»
    Крис Райт

    А издательство «Фантастика» отправило в печать книгу по Warhammer 40K — «Кровавые узы» за авторством Криса Райта..

    В громадном городе Варангантюа жизнь дешева, но ошибки обходятся дорого. Когда пробатор Агусто Зидаров, служащий в рядах блюстителей города, получает задание отыскать пропавшего наследника богатого семейства, он прекрасно понимает, что шансы найти его живым невелики. Но люди, требующие ответов, властны и безжалостны, и вскоре он погружается в мир преступных картелей и войн корпораций, где даже блюстителю не гарантирована безопасность. Следуя за уликами все глубже в темное подбрюшье города, он раскрывает тайны, которые доселе скрывались могущественными силами. Пока затягивается сеть вокруг него и его добычи, он вынужден столкнуться лицом к лицу с тем, на что готовы идти некоторые люди, чтобы оставаться в живых…

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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