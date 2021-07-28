Что почитать: криминальный Warhammer, финал Materia Prima и продолжение «Странника» Ньюмана

Сегодня в рубрику «Что почитать» попали финал серии Materia Prima, вторая книга из «Трилогии Странника» Питера Ньюмана и роман по Warhammer 40K от Криса Райта.

«Тень»

Адам Пшехшта

Издательство fanzon объявило, что в сентябре на русском выйдет последний роман из серии Materia Prima — «Тень».