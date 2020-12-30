Что почитать: милитари-фантастика, сиквел «Билета в один конец» и роман про Киллербота

У нас на сайте — последний в этом году выпуск новостной рубрики «Что почитать?» с несколькими анонсами от издательства fanzon. Большинство из них мы кратко собирали в материалах из серии «ожидания 2021». А здесь собрали подробности.

Михал Холева

Гамбит

fanzon приводит на российский рынок нового польского фантаста — Михала Холева, специализирующегося на военной НФ. Больше всего он известен по циклу «Алгоритм войн», а «Гамбит» — первый том цикла.

Когда настал День — вирус заразил все искусственные интеллекты. Человечество, расселившееся далеко за пределы Земли, потеряло связь с большинством своих колоний. Евросоюз, Империя и США отчаянно борются за остатки известной территории. Случайная находка дает шанс на преимущество в войне, но операция отряда Спецопераций обещает быть кровавой. Начало шахматной партии, в которой жертвуют фигуру или пешку ради получения активной позиции называют «гамбитом», но в этот раз вместо фигур живые люди, а на чашах весов — честь, совесть, любовь и крайняя необходимость.

Выход намечен на февраль.

С. Дж. Морден

«Билет в один конец»

«Билет в никуда» — сиквел фантастического триллера про преступников в марсианской колонии.

Сражаясь за жизнь и право снова увидеть сына, Фрэнк Киттридж был вынужден убивать. Оставшись в одиночестве на марсианской базе, он решается на заключение сделки с корпорацией, пославшей его на смерть. Фрэнк знает, что для них он — «макака», но за возможность вернуться на Землю он готов терпеть и перевоплотиться в надсмотрщика Брэка, чтобы встретить астронавтов НАСА. Но неожиданное открытие ставит под угрозу не только возвращение домой, но и само существование Фрэнка — он не единственный человек на Марсе.

Выход намечен на февраль.

Марта Уэллс

Network Effect

Network Effect — полноценный роман об очаровательном автостраже Киллерботе, который всячески отрицает дружбу с людьми, предпочитая в одиночестве смотреть телевизионные мыльные оперы. Сперва на русском вышли четыре повести писательницы, а теперь издательство готовит роман.

Большую часть времени он проводит, погруженным в себя, наедине с собой, и в этом суть 90 с лишним процентов его проблем. Он называет себя Киллербот — но только тогда, когда никто не слышит. Это шутка, которую понимает только он сам. Веселая. Ему все равно, говорит он себе, и его привязанность к окружающим людям — просто профессиональная обязанность. Он старается никогда не ругаться. «Друзья». Тьфу. Когда его человеческие партнеры (не друзья, ни в коем случае не друзья) попадают в плен, а другой не-друг из прошлого требует срочной помощи, Киллербот должен выбирать между инерцией и решительными действиями. Значит, время для решительных действий.

Ориентировочно книга выйдет в конце весны.