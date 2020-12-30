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    Что почитать: милитари-фантастика, сиквел «Билета в один конец» и роман про Киллербота

    30 декабря 2020
    Кот-император
    30.12.2020
    379
    2 минуты на чтение

    У нас на сайте — последний в этом году выпуск новостной рубрики «Что почитать?» с несколькими анонсами от издательства fanzon. Большинство из них мы кратко собирали в материалах из серии «ожидания 2021». А здесь собрали подробности.

    Михал Холева
    Гамбит

    Что почитать: милитари-фантастика, сиквел «Билета в один конец» и роман про Киллербота 1

    fanzon приводит на российский рынок нового польского фантаста — Михала Холева, специализирующегося на военной НФ. Больше всего он известен по циклу «Алгоритм войн», а «Гамбит» — первый том цикла.

    Когда настал День — вирус заразил все искусственные интеллекты. Человечество, расселившееся далеко за пределы Земли, потеряло связь с большинством своих колоний. Евросоюз, Империя и США отчаянно борются за остатки известной территории.

    Случайная находка дает шанс на преимущество в войне, но операция отряда Спецопераций обещает быть кровавой.

    Начало шахматной партии, в которой жертвуют фигуру или пешку ради получения активной позиции называют «гамбитом», но в этот раз вместо фигур живые люди, а на чашах весов — честь, совесть, любовь и крайняя необходимость.

    Выход намечен на февраль.

    С. Дж. Морден
    «Билет в один конец»

    Что почитать: милитари-фантастика, сиквел «Билета в один конец» и роман про Киллербота 2

    «Билет в никуда» — сиквел фантастического триллера про преступников в марсианской колонии.

    Сражаясь за жизнь и право снова увидеть сына, Фрэнк Киттридж был вынужден убивать. Оставшись в одиночестве на марсианской базе, он решается на заключение сделки с корпорацией, пославшей его на смерть. Фрэнк знает, что для них он — «макака», но за возможность вернуться на Землю он готов терпеть и перевоплотиться в надсмотрщика Брэка, чтобы встретить астронавтов НАСА. Но неожиданное открытие ставит под угрозу не только возвращение домой, но и само существование Фрэнка — он не единственный человек на Марсе.

    Выход намечен на февраль.

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    Марта Уэллс
    Network Effect 

    Что почитать: милитари-фантастика, сиквел «Билета в один конец» и роман про Киллербота 3

    Network Effect — полноценный роман об очаровательном автостраже Киллерботе, который всячески отрицает дружбу с людьми, предпочитая в одиночестве смотреть телевизионные мыльные оперы. Сперва на русском вышли четыре повести писательницы, а теперь издательство готовит роман.

    Большую часть времени он проводит, погруженным в себя, наедине с собой, и в этом суть 90 с лишним процентов его проблем. Он называет себя Киллербот — но только тогда, когда никто не слышит. Это шутка, которую понимает только он сам. Веселая. Ему все равно, говорит он себе, и его привязанность к окружающим людям — просто профессиональная обязанность.

    Он старается никогда не ругаться.

    «Друзья».

    Тьфу.

    Когда его человеческие партнеры (не друзья, ни в коем случае не друзья) попадают в плен, а другой не-друг из прошлого требует срочной помощи, Киллербот должен выбирать между инерцией и решительными действиями.

    Значит, время для решительных действий.

    Ориентировочно книга выйдет в конце весны.

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    Скорее музыкальное видео, в котором автор постарался изобразить приключения героя.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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