Что почитать: новая Виктория Шваб, сборник Олафа Стэплдона и русская хтонь Дмитрия Колодана

Что у нас сегодня в улове рубрики «Что почитать»? Лиричная история о бессмертии от Виктории Шваб, сборник Олафа Стэплдона (в 2020-м по его роману «Первые и последние люди» вышла арт-хаусная фантастика) и любопытная история про русскую хтонь от Дмитрия Колодана.

Олаф Стэплдон

Создатель звёзд

В серии «Мастера фантазии» выходит сборник Олафа Стэплдона, куда войдут три романа: «Создатель Звёзд», «Последние и первые люди» и «Странный Джон». Композитор Йохан Йоханнссон в 2017-м создал мультимедийную постановку, в основу которой лег второй роман (полное название — «Последние и первые люди: История близлежащего и далёкого будущего»). В 2020-м вышел фильм по мотивам от него же, озвученный Тильдой Суинтон.

Олаф Стэплдон (1886-1950) — профессор психологии, философии и промышленной истории в Ливерпульском университете, писатель, творчество которого произвело неизгладимое впечатление на самых популярных мастеров НФ XX века. Станислав Лем, Артур Кларк, Брайан Олдисс неоднократно отзывались о романах Стэплдона с большой теплотой, считая его во многом своим учителем. В 1930-м году Стэплдон пишет свой дебютный роман «Последние и первые люди: история близкого и далекого будущего», в котором действительно представлена самая масштабная в фантастике история будущего, охватывающая двухмиллиардолетнюю эволюцию разума на Земле и в Солнечной системе. История зарождения и развития человечества, многообразие форм живой и разумной материи, бесчисленные войны и катастрофы, формирующие все новые виды развития, выход людей будущего к Марсу, Венере, Нептуну и дальше — за пределы изученной Вселенной… Предчувствие чего-то важного, великого, абсолютного, вечный поиск и вечная борьба с косностью — эта книга была настолько заряжена идеями, что последующим поколениям фантастов достался неисчерпаемый кладезь вдохновения.

Выход омнибуса намечен на сентябрь.

Виктория Шваб

Незримая жизнь Адди Ларю

Новая книга писательницы Виктории Шваб («Зло», «Оттенки магии») выходит в серии Inspiria.

Франция, 1714 год. Чтобы избежать брака без любви, юная Аделин заключает сделку с тёмным богом. Тот дарует ей свободу и бессмертие, но подарок его с подвохом: отныне девушка проклята быть всеми забытой. Собственные родители не узнают её. Любой, с кем она познакомится, не вспомнит о ней, стоит Адди пропасть из вида на пару минут. Триста лет спустя, в наши дни, Адди всё ещё жива. Она видела, как сменяются эпохи. Её образ вдохновлял музыкантов и художников, пускай позже те и не могли ответить, что за таинственная незнакомка послужила им музой. Аделин смирилась: таков единственный способ оставить в мире хоть какую-то память о ней. Но однажды в книжном магазине она встречает юношу, который произносит три заветных слова: «Я тебя помню»…

По плану книгу выйдет в начале сентября.

Дмитрий Колодан

Дом ночи

«Эксмо» возрождает серию «Сломанный миф» — теперь с подзаголовком «Изнанка». Ранее в серии выходили необычные русскоязычные романы вроде «Золотой пули», «Стазиса» и «Эль Пунто».

Ужасно далеко и бесконечно близко, на краю заката, где сны обретают плоть, стоит этот Дом. Хозяйка его — Матушка Ночи, повелительница грез и забытых историй. Здесь обитают невероятные существа, призраки и чудовища… И маленькая девочка по имени Ива. Она живёт среди монстров, но даже не подозревает, что настоящие кошмары ждут ее за стенами Дома.

Книга ожидается в сентябре.