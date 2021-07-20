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    Что почитать: новая Виктория Шваб, сборник Олафа Стэплдона и русская хтонь Дмитрия Колодана

    20 июля 2021
    20.07.2021
    2970
    2 минуты на чтение

    Что у нас сегодня в улове рубрики «Что почитать»? Лиричная история о бессмертии от Виктории Шваб, сборник Олафа Стэплдона (в 2020-м по его роману «Первые и последние люди» вышла арт-хаусная фантастика) и любопытная история про русскую хтонь от Дмитрия Колодана.

    Олаф Стэплдон
    Создатель звёзд

    В серии «Мастера фантазии» выходит сборник Олафа Стэплдона, куда войдут три романа: «Создатель Звёзд», «Последние и первые люди» и «Странный Джон». Композитор Йохан Йоханнссон в 2017-м создал мультимедийную постановку, в основу которой лег второй роман (полное название — «Последние и первые люди: История близлежащего и далёкого будущего»). В 2020-м вышел фильм по мотивам от него же, озвученный Тильдой Суинтон.

    Олаф Стэплдон (1886-1950) — профессор психологии, философии и промышленной истории в Ливерпульском университете, писатель, творчество которого произвело неизгладимое впечатление на самых популярных мастеров НФ XX века. Станислав Лем, Артур Кларк, Брайан Олдисс неоднократно отзывались о романах Стэплдона с большой теплотой, считая его во многом своим учителем.

    В 1930-м году Стэплдон пишет свой дебютный роман «Последние и первые люди: история близкого и далекого будущего», в котором действительно представлена самая масштабная в фантастике история будущего, охватывающая двухмиллиардолетнюю эволюцию разума на Земле и в Солнечной системе.

    История зарождения и развития человечества, многообразие форм живой и разумной материи, бесчисленные войны и катастрофы, формирующие все новые виды развития, выход людей будущего к Марсу, Венере, Нептуну и дальше — за пределы изученной Вселенной… Предчувствие чего-то важного, великого, абсолютного, вечный поиск и вечная борьба с косностью — эта книга была настолько заряжена идеями, что последующим поколениям фантастов достался неисчерпаемый кладезь вдохновения.

    Выход омнибуса намечен на сентябрь.

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    Новая книга писательницы Виктории Шваб («Зло», «Оттенки магии») выходит в серии Inspiria.

    Франция, 1714 год. Чтобы избежать брака без любви, юная Аделин заключает сделку с тёмным богом. Тот дарует ей свободу и бессмертие, но подарок его с подвохом: отныне девушка проклята быть всеми забытой. Собственные родители не узнают её. Любой, с кем она познакомится, не вспомнит о ней, стоит Адди пропасть из вида на пару минут.

    Триста лет спустя, в наши дни, Адди всё ещё жива. Она видела, как сменяются эпохи. Её образ вдохновлял музыкантов и художников, пускай позже те и не могли ответить, что за таинственная незнакомка послужила им музой. Аделин смирилась: таков единственный способ оставить в мире хоть какую-то память о ней. Но однажды в книжном магазине она встречает юношу, который произносит три заветных слова: «Я тебя помню»…

    По плану книгу выйдет в начале сентября.

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    Что почитать: новая Виктория Шваб, сборник Олафа Стэплдона и русская хтонь Дмитрия Колодана 1

    «Эксмо» возрождает серию «Сломанный миф» — теперь с подзаголовком «Изнанка». Ранее в серии выходили необычные русскоязычные романы вроде «Золотой пули», «Стазиса» и «Эль Пунто».

    Ужасно далеко и бесконечно близко, на краю заката, где сны обретают плоть, стоит этот Дом. Хозяйка его — Матушка Ночи, повелительница грез и забытых историй.

    Здесь обитают невероятные существа, призраки и чудовища… И маленькая девочка по имени Ива. Она живёт среди монстров, но даже не подозревает, что настоящие кошмары ждут ее за стенами Дома.

    Книга ожидается в сентябре.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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