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    Что почитать: новый Яцек Комуда и переиздание Джо Хилла

    27 января 2022
    27.01.2022
    727
    1 минута на чтение

    В рубрику «что почитать» заглядывает переиздание Джо Хилла в красивой обложке в новой авторской серии и новый роман польского писателя Яцека Комуды.

    Яцек Комуда
    Якса. Бес идет за мной

    Что почитать: новый Яцек Комуда и переиздание Джо Хилла 1

    В серии «Шедевры фэнтези» издательство «Астрель-СПб» выпускает новый роман Яцека Комуды. Книга повествует о непростой судьбе и страшном мире изгнанника Яксы Дружича.

    Королевство Лендия пало на колени перед дикой ордой кочевников — хунгуров. Предатели становятся победителями, а останки великих воинов гниют в полях. Но для хунгуров нападение не прошло без потерь. Одному из рыцарей удается хитростью убить великого кагана, и теперь сын рыцаря, Якса, обречен на вечное бегство, на жизнь проклятого, спасаясь от мести захватчиков. Судьба заведет его в Великую Степь, столкнет с последними защитниками Лендии, с чудовищами, с живыми деревьями, которые воскрешают и порабощают мертвых, и со странным монашеским орденом. Якса помнит, что должен отомстить за свою семью и за свою землю, но как сохранить в себе доброту и остатки человечности, на каждом шагу видя предательство и жестокость? Якса знает, что бес всегда дышит ему в спину, но, возможно, тот уже давно завладел его душой.

    Объём 448 страниц, возрастной рейтинг 18+. Перевод с польского Сергея Легезы, иллюстрации на обложке Сергея Шикина.

    Выходит в феврале-марте.

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     Елена Щетинина |  22.04.2021

    Польское фэнтези, похожее на пана С. Нет, не обязательно на Сапковского.

    Джо Хилл
    Рога

    Что почитать: новый Яцек Комуда и переиздание Джо Хилла 2

    fanzon запускает авторскую серию Джо Хилла с оригинальными обложками. В ней издательство собирается переиздать все романы и сборники Хилла.

    Однажды утром Иг Перриш проснулся с ужасным похмельем, мигренью… и парой дьявольских рогов, растущих из головы. Сначала Иг подумал, что это галлюцинация, рожденная яростью и горем. Последний год он провел в мучениях после смерти своей возлюбленной Меррин Уильямс, которую жестоко изнасиловали и убили при невыясненных обстоятельствах. Но богохульные рога слишком реальны, чтобы списывать их на психический срыв.

    Теперь Иг обладает ужасной новой силой, подходящей к его новому демоническому облику — жутким талантом, который он намерен использовать, чтобы найти чудовище, убившее Меррин и разрушившее его жизнь. Попытка быть хорошим мальчиком и молиться о лучшей жизни ни к чему не привела. Пришло время для небольшой мести… Пришло время дьяволу взять то, что ему причитается…

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     Издательство fanzon |  25.02.2021

    Юноша по имени Эрик вспоминает, как получил в детстве сорвался с дерева.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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