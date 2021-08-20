Что почитать: «Призраки осени» Юрия Некрасова и «Вслед за змеями» Джезебел Морган

Сегодня в рубрике «Что почитать» сразу два российских фантастических романа: книга «Призраки осени» Юрия Некрасова и второе произведение из цикла «Иди через темный лес» Джезебел Морган.
«Призраки осени»
Юрий Некрасов
Издательство «Эксмо» показало обложку фантастической книги «Призраки осени» за авторством Юрия Некрасова. По его словам, изначально это был просто рассказал для конкурса, который вскоре превратился в полноценный роман.
Страшные истории, рассказанные по ночам, полны мрачных вопросов. Кто сотню лет назад построил дом, в котором теперь живут призраки? Что делает с ними тварь из подвала, если призраки не выполняют свои обещания? Каковы ставки в их карточной игре ? От кого прячется человек по имени Винни, который делит подвал вместе с тварью? И что скрывает детектив Доплер? Все ответы лежат в прошлом. Здесь тайны — клубок змей. Потяни одну за хвост — роковое плетение распутается… но ядовитого укуса не избежать.
«Вслед за змеями»
Джезебел Морган
Также в сентябре выйдет второй роман из цикла «Иди через темный лес» под названием «Вслед за змеями» от российской писательницы Джезебел Морган.
Не верьте, что сказки заканчиваются по-доброму. Они обращаются мраком. Даже спустя несколько лет после возвращения из Нави, сестры замечают странные тени и белые глаза в толпе. Марья прячется от самой себя в ледяной сон, в Анне все меньше остается от человека. А сквозь расколотое небо в мир живых тянется Навь. И когда Марья находит вместо сестры древнюю хтонь в ее теле, все, что ей остается — звать на помощь свой самый большой кошмар. И идти вслед за змеями — в надежде еще хоть что-то исправить.
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