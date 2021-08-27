Что почитать: продолжение «Гидеон из Девятого дома» и переиздание «Цифрового» Дяченко

В конце недели рубрика «Что почитать» радует двумя анонсами. fanzon издаёт космическое технофэнтези «Харроу из Девятого дома» — продолжение романа Тэмсин Мьюир «Гидеон из Девятого дома». А «Эксмо» в новой версии продолжает переиздавать романы Марины и Сергея Дяченко в новой красивой серии — на этот раз пришла очередь «Цифрового».

Тэмсин Мьюир

«Харроу из Девятого дома»

Первую часть можно было охарактеризовать как «герметичный детектив в антураже космического фэнтези». Вторая обещает быть скорее психологическим готическим триллером. Теперь повествование ведётся от лица Харроу.

Она ответила на зов Императора. Она прибыла к нему со своим искусством, своим умом и своим единственным другом. Победа обратила ее мир в пепел. История некромантки Харроу из Девятого дома превращается в умопомрачительную шкатулку-головоломку, полную тайн, убийств, магии и хаоса. В залах дворца Императора Неумирающего все не так, как кажется, а судьба галактики возложена на плечи одной женщины.

Выходит в октябре.

Читайте также Тэмсин Мьюир «Гидеон из Девятого дома» Ироничный герметичный детектив, которому не хватает раскрытия мира и прописанных персонажей.

Марина и Сергей Дяченко

«Цифровой, или Brevis Est»

«Цифровой» вышел в 2009 году. Роман входит в условную трилогию «Метаморфозы», которая начинается книгой Vita Nostra, но с нею не связан.

Человечество — большой манипуляционный кабинет, где все манипулируют всеми. Подросток Арсен Снегов, мастер компьютерных игр, понял это раньше других. Таланты геймера не остаются незамеченными: он оказывается сотрудником странной конторы, якобы занимающейся разработкой новой игры… Но кто знает, что там творится на самом деле?

Выходит в конце сентября.