Что почитать: продолжение «Гидеон из Девятого дома» и переиздание «Цифрового» Дяченко

В конце недели рубрика «Что почитать» радует двумя анонсами. fanzon издаёт космическое технофэнтези «Харроу из Девятого дома» — продолжение романа Тэмсин Мьюир «Гидеон из Девятого дома». А «Эксмо» в новой версии продолжает переиздавать романы Марины и Сергея Дяченко в новой красивой серии — на этот раз пришла очередь «Цифрового».
Тэмсин Мьюир
«Харроу из Девятого дома»
Первую часть можно было охарактеризовать как «герметичный детектив в антураже космического фэнтези». Вторая обещает быть скорее психологическим готическим триллером. Теперь повествование ведётся от лица Харроу.
Она ответила на зов Императора.
Она прибыла к нему со своим искусством, своим умом и своим единственным другом.
Победа обратила ее мир в пепел.
История некромантки Харроу из Девятого дома превращается в умопомрачительную шкатулку-головоломку, полную тайн, убийств, магии и хаоса. В залах дворца Императора Неумирающего все не так, как кажется, а судьба галактики возложена на плечи одной женщины.
Выходит в октябре.
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Ироничный герметичный детектив, которому не хватает раскрытия мира и прописанных персонажей.
Марина и Сергей Дяченко
«Цифровой, или Brevis Est»
«Цифровой» вышел в 2009 году. Роман входит в условную трилогию «Метаморфозы», которая начинается книгой Vita Nostra, но с нею не связан.
Человечество — большой манипуляционный кабинет, где все манипулируют всеми. Подросток Арсен Снегов, мастер компьютерных игр, понял это раньше других. Таланты геймера не остаются незамеченными: он оказывается сотрудником странной конторы, якобы занимающейся разработкой новой игры… Но кто знает, что там творится на самом деле?
Выходит в конце сентября.
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Самое начало романа показывает нам совсем другую Александру Самохину — спустя почти пятнадцать лет после событий первой книги.
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