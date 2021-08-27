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    Что почитать: продолжение «Гидеон из Девятого дома» и переиздание «Цифрового» Дяченко

    27 августа 2021
    27.08.2021
    556
    1 минута на чтение

    В конце недели рубрика «Что почитать» радует двумя анонсами. fanzon издаёт космическое технофэнтези «Харроу из Девятого дома» — продолжение романа Тэмсин Мьюир  «Гидеон из Девятого дома». А «Эксмо» в новой версии продолжает переиздавать романы Марины и Сергея Дяченко в новой красивой серии — на этот раз пришла очередь «Цифрового».

    Тэмсин Мьюир
    «Харроу из Девятого дома»

    Что почитать: продолжение «Гидеон из Девятого дома» и переиздание «Цифрового» Дяченко 1

    Первую часть можно было охарактеризовать как «герметичный детектив в антураже космического фэнтези». Вторая обещает быть скорее психологическим готическим триллером. Теперь повествование ведётся от лица Харроу.

    Она ответила на зов Императора.

    Она прибыла к нему со своим искусством, своим умом и своим единственным другом.

    Победа обратила ее мир в пепел.

    История некромантки Харроу из Девятого дома превращается в умопомрачительную шкатулку-головоломку, полную тайн, убийств, магии и хаоса. В залах дворца Императора Неумирающего все не так, как кажется, а судьба галактики возложена на плечи одной женщины.

    Выходит в октябре.

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    Тэмсин Мьюир «Гидеон из Девятого дома»

     Александр Стрепетилов |  19.01.2021

    Ироничный герметичный детектив, которому не хватает раскрытия мира и прописанных персонажей.

    Марина и Сергей Дяченко
    «Цифровой, или Brevis Est»

    Что почитать: продолжение «Гидеон из Девятого дома» и переиздание «Цифрового» Дяченко 2

    «Цифровой» вышел в 2009 году. Роман входит в условную трилогию «Метаморфозы», которая начинается книгой Vita Nostra, но с нею не связан.

    Человечество — большой манипуляционный кабинет, где все манипулируют всеми. Подросток Арсен Снегов, мастер компьютерных игр, понял это раньше других. Таланты геймера не остаются незамеченными: он оказывается сотрудником странной конторы, якобы занимающейся разработкой новой игры… Но кто знает, что там творится на самом деле?

    Выходит в конце сентября.

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    Самое начало романа показывает нам совсем другую Александру Самохину — спустя почти пятнадцать лет после событий первой книги.

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