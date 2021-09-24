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    Что почитать: сборник памяти Крапивина, «Приключения Гаррета» Кука и сексуальная фантастика Фармера

    24 сентября 2021
    24.09.2021
    1371
    2 минуты на чтение

    Завершаем неделю с ещё одним выпуском рубрики «Что почитать» — с удивительными анонсами! Издательство «Снежный ком» представляет сборник рассказов в память о Владиславе Крапивине. «Азбука» показала обложку сборника с романами Глена Кука «Приключения Гаррета». А АСТ выпускает сборник фантастики Филипа Хосе Фармера.

    Глен Кук
    Приключения Гаррета

    Что почитать: сборник памяти Крапивина, «Приключения Гаррета» Кука и фантастика Филипа Хосе Фармера 1

    «Азбука» отправила в печать второй омнибус Глена Кука из цикла «Приключения Гаррета». В него вошли четвёртый, пятый и шестой романы — «Седая оловянная печаль», «Зловещие латунные тени» и «Ночи кровавого железа». Объём — 768 страниц. На обложке — иллюстрации художника Тима Хильдербрандта.

    В волшебном городе Танфере Гаррет — лучший частный сыщик, который обязательно найдет того, кого ищет, будь то хоть эльф, хоть тролль, хоть чародей. Специализация Гаррета — паранормальные расследования.

    В романе «Седая оловянная печаль» он возьмется выяснить, кто пытается ускорить кончину престарелого богатого генерала, но вскоре обнаружит, что у жертвы преступления есть шанс пережить ее потенциальных наследников.

    В «Зловещих латунных тенях» окажется в вихре событий, порожденном кражей Книги видений у колдуньи по имени Змеюка. В «Ночах кровавого железа» отправится на охоту за серийным маньяком, который почему-то убивает только молодых черноволосых аристократок.

    Книга выходит в октябре.

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    Филип Хосе Фармер
    Любовники | Плоть

    АСТ в серии «Фантастика: классика и современность» выпустили сборник двух романов Филипа Хосе Фармера  (1918–2009) — американского писателя, визитной карточкой которого стали эпатаж и приверженность к авантюрно-фантастическим сюжетам.

    Его «Любовники» были отвергнуты рядом крупных издательств, в том числе знаменитым Джоном У. Кемпбеллом, редактором «Удивительной научной фантастики», однако читатели встретили творение молодого автора с восторгом, свидетельство чему – «Хьюго-1953», в номинации «самому многообещающему новому автору».

    В последующие годы Фармер упрочил свою репутацию бунтаря и мечтателя. Он публиковал «сексуально-фантастические» романы в порноиздательстве «Эссекс Хаус». Он поссорился с Куртом Воннегутом, сделав автором своего произведения Килгора Траута, альтер эго Воннегута. Он возродил к жизни Филеаса Фогга и Тарзана, придав классическим литературным героям грубой телесности и одарив их способностями настоящих супергероев. Он создал ряд удивительных циклов: «Речной мир», «Многоярусный мир», «Мир дней», странные и привлекательные сюжеты которых не одно десятилетие восхищают читателей.

    «Любовники» и «Плоть» – ранние романы Ф. Х. Фармера, наполненные социальной сатирой на серую пуританскую Америку и невероятными приключениями героев, попавших в ловушку собственной сексуальности.

    Книга только готовится к изданию.

    Великий Кристалл
    Памяти Владислава Крапивина

    Что почитать: сборник памяти Крапивина, «Приключения Гаррета» Кука и фантастика Филипа Хосе Фармера 3

    «Снежный ком» открыл предзаказ сборника, посвящённого памяти Владислава Крапивина, который ушёл от нас 1 сентября 2020-го. В числе авторов как мэтры отечественной фантастики и новые дерзкие имена: Олди, Логинов, Дяченко, Карина Шаинян, Ника Батхен, Юлия Зонис и другие.

    Колониальный корабль терпит крушение, не дотянув всего ничего до цели: третьей планеты системы Медузы. Кому же спасти колониальную миссию, как не подростку, одному из тысяч клонов легендарного Томилина?..

    Стандартный маршрут паломников: Герита — Мо-ро — Пальяно — Шаддат. Но пойдет по нему не очередной фанат великого Капитана, а его сын. Мальчик, который ненавидит отца, бросившего их с матерью…

    Предотвратить смерть родителей? Все возможно, нужно только не побояться шагнуть через «секретный берег»!

    Книга скоро поступит в продажу.

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