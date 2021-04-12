Что почитать: сборник рассказов Лю Цысиня и The Rig Роджера Леви

В нерегулярную рубрику «Что почитать» на День космонавтики заглянули две космических книги. Издательство fanzon поделилось русскоязычной обложкой сборника рассказов китайского фантаста Лю Цысиня, а «Астрель-СПб» рассказало подробности о романе The Rig Роджера Леви.

Лю Цысинь

«Блуждающая Земля»

В сборник войдут несколько рассказов, включая и «Блуждающую Землю», который лёг в основу одноимённого фильма.

Десять историй, включая пять лауреатов китайской премии «Галактика», являются ослепительно оригинальной одой планете Земля, ее прошлому и будущему. С меланхоличным, но острым пониманием человеческой природы, Лю показывают попытки человечества понять, найти себя и, прежде всего, выжить в пустоте космоса. Лю Цысинь переносит читателя на край вселенной и в конец времен, чтобы рассказать о людях с судьбой, которую мы никогда бы не смогли себе представить.

В сборник вошли:

Блуждающая Земля

Гора

Солнце Китая

Ради блага человечества

Проклятье 5.0

Микро-эра

Пожиратель

Позаботиться о Боге

С ее глазами

Пушечное ядро

Выход намечен на май.

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Роджер Леви

The Rig

Роджер Леви — английский научный фантаст, первый роман которого вышел ещё в 2001 году. Писатель подходит к книгам очень дотошно, поэтому всего опубликовал только четыре романа, и The Rig — последний из них.

Человечество ушло с Земли, ставшей практически непригодной для жизни. Оно изменилось, найдя подходящую для обитания звёздную систему, вот только её излучение оказалось куда хуже, чем у Солнца, и теперь все люди в той или иной степени поражены постоянно мутирующим раком. Потому продолжительность жизни у героев романа уменьшилась, а вот её скорость значительно возросла. Все планеты новой системы объединены новой инкарнацией значительно усовершенствованного интернета, Песнью. А у людей теперь новая религия, глобальная социальная сеть «ПослеЖизнь», к которой с помощью специального имплантата, нейрида, подключен каждый, и каждый же имеет шанс на воскрешение после смерти, вот только зависит оно от голосов других пользователей. В таком мире на пустынной планете Геенна встретятся два мальчика, математик с синдромом Аспергера и сын крупного мафиозного босса, и их дружба и последующая одиссея приведут к таким последствиям, что они перевернут весь этот мир. А на другой планете происходит серия изуверских убийств, и невольно вовлеченная в процесс расследования писательница натолкнется на историю с крайне неприятными подробностями. Третий же герой, чудом выжившая жертва этого серийного убийцы, из-за травм становится одержимым смертью, а потому идеальным кандидатом для работы на Платформе, огромном промышленном комплексе, которые имеет прямую связь с воскрешением людей. Судьбы всех героев сплетутся воедино, но все будет совершенно иначе, чем вы думаете.

Пока что издательство только-только подробно рассказало о книге. Русскоязычной обложки нет, как и даты, так что ждём когда-то в этом году.