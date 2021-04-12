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    Что почитать: сборник рассказов Лю Цысиня и The Rig Роджера Леви

    12 апреля 2021
    Кот-император
    12.04.2021
    1010
    2 минуты на чтение

    В нерегулярную рубрику «Что почитать» на День космонавтики заглянули две космических книги. Издательство fanzon поделилось русскоязычной обложкой сборника рассказов китайского фантаста Лю Цысиня, а «Астрель-СПб» рассказало подробности о романе The Rig Роджера Леви.

    Лю Цысинь
    «Блуждающая Земля»

    Что почитать: сборник рассказов Лю Цысиня и The Rig Роджера Леви 1

    В сборник войдут несколько рассказов, включая и «Блуждающую Землю», который лёг в основу одноимённого фильма.

    Десять историй, включая пять лауреатов китайской премии «Галактика», являются ослепительно оригинальной одой планете Земля, ее прошлому и будущему. С меланхоличным, но острым пониманием человеческой природы, Лю показывают попытки человечества понять, найти себя и, прежде всего, выжить в пустоте космоса. Лю Цысинь переносит читателя на край вселенной и в конец времен, чтобы рассказать о людях с судьбой, которую мы никогда бы не смогли себе представить.

    В сборник вошли:

    • Блуждающая Земля
    • Гора
    • Солнце Китая
    • Ради блага человечества
    • Проклятье 5.0
    • Микро-эра
    • Пожиратель
    • Позаботиться о Боге
    • С ее глазами
    • Пушечное ядро

    Выход намечен на май.

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    Как китайская научная фантастика стала кассовым хитом, почему создателей обвиняли в плагиате и стоит ли обращать на неё внимание.

    Роджер Леви
    The Rig

    Что почитать: сборник рассказов Лю Цысиня и The Rig Роджера Леви 2

    Роджер Леви — английский научный фантаст, первый роман которого вышел ещё в 2001 году. Писатель подходит к книгам очень дотошно, поэтому всего опубликовал только четыре романа, и The Rig — последний из них.

    Человечество ушло с Земли, ставшей практически непригодной для жизни. Оно изменилось, найдя подходящую для обитания звёздную систему, вот только её излучение оказалось куда хуже, чем у Солнца, и теперь все люди в той или иной степени поражены постоянно мутирующим раком. Потому продолжительность жизни у героев романа уменьшилась, а вот её скорость значительно возросла. Все планеты новой системы объединены новой инкарнацией значительно усовершенствованного интернета, Песнью. А у людей теперь новая религия, глобальная социальная сеть «ПослеЖизнь», к которой с помощью специального имплантата, нейрида, подключен каждый, и каждый же имеет шанс на воскрешение после смерти, вот только зависит оно от голосов других пользователей.

    В таком мире на пустынной планете Геенна встретятся два мальчика, математик с синдромом Аспергера и сын крупного мафиозного босса, и их дружба и последующая одиссея приведут к таким последствиям, что они перевернут весь этот мир.

    А на другой планете происходит серия изуверских убийств, и невольно вовлеченная в процесс расследования писательница натолкнется на историю с крайне неприятными подробностями. Третий же герой, чудом выжившая жертва этого серийного убийцы, из-за травм становится одержимым смертью, а потому идеальным кандидатом для работы на Платформе, огромном промышленном комплексе, которые имеет прямую связь с воскрешением людей. Судьбы всех героев сплетутся воедино, но все будет совершенно иначе, чем вы думаете.

    Пока что издательство только-только подробно рассказало о книге. Русскоязычной обложки нет, как и даты, так что ждём когда-то в этом году.

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     Борис Невский |  22.12.2020

    От Геймана и Пратчетта, Перумова и Панова, и много книг по «Звёздным войнам». Полный список составляет много десятков названий!

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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