Что почитать: темное фэнтези Флавиуса Арделяна и дебютный роман Авы Рейд

Сегодня в рубрику «Что почитать» попали темное фэнтези «Скырба святого с красной веревкой» и «Пузырь Мира и Не’Мира», а также дебютный роман Авы Рейд под названием The Wolf and the Woodsman.

«Скырба святого с красной веревкой» и «Пузырь Мира и Не’Мира»

Флавиус Арделян

Издательство «Астрель-СПб» показало обложку двух необычных романов «Скырба святого с красной веревкой» и «Пузырь Мира и Не’Мира» за авторством румынского писателя Флавиуса Арделяна. Книги переводит Наталия Осояну, а их объем составляет 704 страницы.

Если однажды зимнем днем вы повстречаете повозку, которой будет управлять словоохотливый скелет, то не поддавайтесь на его уговоры довезти вас до города. А если все же решитесь, то приготовьтесь: скелет (зовут его, кстати, Бартоломеус) поведает вам немало крайне интересных историй, но и плату потребует ужасающую. А истории эти будут о кровопролитном противостоянии двух миров, о зловещих крысолюдях, пожирающих целые селения, о настоящих монстрах и воистину страшных ритуалах, которые позволяют пройти через границу между вселенными.

The Wolf and the Woodsman

Ава Рейд

«Эксмо» выпустит на русском дебютный роман Авы Рейд под названием The Wolf and the Woodsman («Волк и дровосек»), который совсем недавно появился в продаже, — критики в целом остались им очень довольны!