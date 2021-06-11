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    Новости

    Что почитать: темное фэнтези Флавиуса Арделяна и дебютный роман Авы Рейд

    11 июня 2021
    11.06.2021
    628
    1 минута на чтение

    Сегодня в рубрику «Что почитать» попали темное фэнтези «Скырба святого с красной веревкой» и «Пузырь Мира и Не’Мира», а также дебютный роман Авы Рейд под названием The Wolf and the Woodsman.

    «Скырба святого с красной веревкой» и «Пузырь Мира и Не’Мира»
    Флавиус Арделян

    Издательство «Астрель-СПб» показало обложку двух необычных романов «Скырба святого с красной веревкой» и «Пузырь Мира и Не’Мира» за авторством румынского писателя Флавиуса Арделяна. Книги переводит Наталия Осояну, а их объем составляет 704 страницы.

    Если однажды зимнем днем вы повстречаете повозку, которой будет управлять словоохотливый скелет, то не поддавайтесь на его уговоры довезти вас до города. А если все же решитесь, то приготовьтесь: скелет (зовут его, кстати, Бартоломеус) поведает вам немало крайне интересных историй, но и плату потребует ужасающую. А истории эти будут о кровопролитном противостоянии двух миров, о зловещих крысолюдях, пожирающих целые селения, о настоящих монстрах и воистину страшных ритуалах, которые позволяют пройти через границу между вселенными.

    The Wolf and the Woodsman
    Ава Рейд

    «Эксмо» выпустит на русском дебютный роман Авы Рейд под названием The Wolf and the Woodsman («Волк и дровосек»), который совсем недавно появился в продаже, — критики в целом остались им очень довольны!

    В родной укутанной лесами деревне Эвике — единственная девушка, лишенная сил, что делает ее изгоем, ведь от нее явно отвернулись боги. Другие жители деревни винят в этом ее дурную кровь, ведь отцом девушки был один из ненавистных слуг фанатичного короля. Когда его солдатам из ордена Дровосеков требуется язычница для кровавого жертвоприношения, соседи без колебаний выдают им Эвике.

    Но когда монстра нападают на отряд, убивая всех, кроме пленницы и хладнокровного одноглазого капитана, им не остается ничего иного, кроме как начать полагаться друг на друга. Впрочем, этот капитан — не рядовой Дровосек. Он — опозоренный принц Гаспар, чей отец нуждается в языческой магии, чтобы упрочить свою власть. Гаспар опасается, что его фанатичный брат завладеет троном и наведет жестокие порядки, которые обернутся проклятием для всех подданных короны. Будучи сыном презираемой иностранной королевы, Гаспар знает, что такое быть изгоем, и они с Эвике заключают хрупкий союз, чтобы остановить его брата.

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     Дмитрий Кинский |  10.06.2021

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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