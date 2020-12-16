Что почитать: «Траун» Тимоти Зана и продолжение «Адепта» Адама Пшехшты

Сегодня в рубрике «Что почитать» у нас пара анонсов от fanzon: романы «Траун» Тимоти Зана и «Губернатор» Адама Пшехшты.
«Звездные войны: Траун»
Тимоти Зан
Издательство fanzon объявило, что выпустит в январе 2021 года роман «Звездные войны: Траун» за авторством Тимоти Зана, повествующий о начале карьеры главного героя на флоте Империи.
Напомним, прежде вышли две другие книги о дальнейших приключениях Трауна.
Гранд-адмирал Траун — один из самых хитроумных и безжалостных воинов в истории Галактики, гениальный стратег и тактик. Наравне с Дартом Вейдером и Бобой Феттом, Траун стал одним из культовых антигероев вселенной «Звездных Войн». Впрочем, его происхождение и история службы в рядах Империи оставались покрыты тайной… Но теперь из романа «Траун» вы узнаете о судьбоносных событиях, благодаря которым синекожий мастер военного искусства оказался в высших эшелонах власти… полных бесчестья.
«Губернатор»
Адам Пшехшт
Также fanzon выпустит в первой половине 2021 года продолжение «Адепта» Адама Пшехшты под рабочим названием «Губернатор» (в оригинале Namiestnik). Первая книга появилась в продаже на русском осенью этого года.
Варшава зажата в тиски войны. Немцы отступили, но полякам есть, что защищать. Русские знают, что этот город является ключом к захвату Европы, но проблема в том, что он полон решительных, разгневанных и вооруженных людей, готовых отдать свои жизни за недавно обретенную родину. Но одними винтовками и штыками этот бой не выиграть. В дело пойдут магические формулы и слова силы. У обеих сторон есть люди, способные одним мановением руки перевернуть ход сражения.
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Издатели продолжают стрелять новинками.
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