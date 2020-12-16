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    Что почитать: «Траун» Тимоти Зана и продолжение «Адепта» Адама Пшехшты

    16 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    16.12.2020
    726
    1 минута на чтение

    Сегодня в рубрике «Что почитать» у нас пара анонсов от fanzon: романы «Траун» Тимоти Зана и «Губернатор» Адама Пшехшты.

    «Звездные войны: Траун»
    Тимоти Зан

    Издательство fanzon объявило, что выпустит в январе 2021 года роман «Звездные войны: Траун» за авторством Тимоти Зана, повествующий о начале карьеры главного героя на флоте Империи.

    Напомним, прежде вышли две другие книги о дальнейших приключениях Трауна.

    Гранд-адмирал Траун — один из самых хитроумных и безжалостных воинов в истории Галактики, гениальный стратег и тактик. Наравне с Дартом Вейдером и Бобой Феттом, Траун стал одним из культовых антигероев вселенной «Звездных Войн». Впрочем, его происхождение и история службы в рядах Империи оставались покрыты тайной… Но теперь из романа «Траун» вы узнаете о судьбоносных событиях, благодаря которым синекожий мастер военного искусства оказался в высших эшелонах власти… полных бесчестья.

    «Губернатор»
    Адам Пшехшт

    Также fanzon выпустит в первой половине 2021 года продолжение «Адепта» Адама Пшехшты под рабочим названием «Губернатор» (в оригинале Namiestnik). Первая книга появилась в продаже на русском осенью этого года.

    Варшава зажата в тиски войны. Немцы отступили, но полякам есть, что защищать. Русские знают, что этот город является ключом к захвату Европы, но проблема в том, что он полон решительных, разгневанных и вооруженных людей, готовых отдать свои жизни за недавно обретенную родину. Но одними винтовками и штыками этот бой не выиграть. В дело пойдут магические формулы и слова силы. У обеих сторон есть люди, способные одним мановением руки перевернуть ход сражения.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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