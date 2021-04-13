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    Что почитать: третьи тома комиксов «Эххо» и «Реквием. Рыцарь-вампир»

    13 апреля 2021
    Кот-император
    13.04.2021
    707
    1 минута на чтение

    В рубрике «Что почитать» — пара очень ожидаемых комикс-новинок от издательства «Фантастика». Речь о продолжении серий «Реквием. Рыцарь-вампир» (готическое тёмное фэнтези) и «Эххо. Зеркальный мир» (приключение в сказочном мире).

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    Битва драконов. Клуб адского пламени

    Что почитать: третьи тома комиксов «Эххо» и «Реквием. Рыцарь-вампир» 1

    Авторы: Пат Миллс и Оливье Ледруа. В книгу входят два оригинальных тома, а также дополнительные материалы с набросками и бестиарием Воскрешения.

    После гибели Генрих рассчитывал обрести покой, а вместо этого погрузился в хаос Воскрешения — мира, где время течёт вспять. Возродившегося в облике вампира Генриха посвящают в рыцари и нарекают новым именем — Реквием, а вскоре он оказывается вовлечённым в космическую битву, которую ведут между собой странные боги. И в этой необычной борьбе ему, возможно, доведётся сыграть ключевую роль…

    Попытка Реквиема сбежать с вновь обретённой Ребеккой приводит к усилению борьбы сущностей — внутри Генриха живёт его предыдущая инкарнация, Турим, первая смерть Дракулы, тот, кто может поднять Адский молот! И именно Турима хотят видеть в своих рядах те, кто задумал свержение Дракулы, однако для Генриха не так всё просто. Спасение Ребекки для него по-прежнему важнее всего…

    Комикс уже в продаже.

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    Авторы: Кристоф Арлестон и Алессандро Барбуччи. В книгу тоже войдут два тома, а также дополнительные материалы.

    Студентка Фурмиль Гратюль и программист Юрий Бодров попадают в Эххо, зеркальное отражение нашего мира, и вынуждены искать здесь своё место. Ситуация осложняется тем, что в Фурмиль регулярно вселяются души недавно умерших… Чтобы понять, что с ней происходит, Фурмиль отправляется в Рим, священный город прешонов, где находит больше ответов, чем ожидала. А потом, будучи владелицей артистического агентства, Фурмиль отправляется со своей латиноамериканской звездой Соледад на далёкий юг Соединённых Штатов, чтобы защитить в этом турне свою подопечную, за которой охотятся религиозные фундаменталисты. Фантастическое и забавное приключение в Колизее Ватишона, где наконец откроется правда о судьбе Фурмиль, а также в Техасе, где взойдёт новая звезда поп-музыки с её ужасным секретом!

    Уже в продаже — вместе с допечаткой второго тома.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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