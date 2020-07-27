Что почитать: «Возрожденное орудие» Юн Ха Ли и продолжение «Пятого времени года»

Сегодня в рубрике «Что почитать» несколько приятных анонсов. К примеру, «Эксмо» уже занимается переводом «Врат обелиска» и «Каменных небес» Н.К. Джемисин, а fanzon планирует выпустить в сентябре «Возрожденное орудие» Юн Ха Ли.

«Врата обелиска» и «Каменные небеса»

Н.К. Джемисин

В прошлом году «Эксмо» выпустила книгу «Пятое время года» за авторством Н.К. Джемисин. Если вам она понравилась, то у нас хорошая новость: «Врата обелиска» и «Каменные небеса» тоже выйдут на русском. Правда, вряд ли очень скоро, поскольку оба романа еще на стадии перевода.

Аннотация «Врат обелиска»:

Тени сгущаются, цивилизация вступает в долгую холодную ночь. Алабастер Тенринг – безумец, сокрушитель мира, спаситель – вернулся с миссией: подготовить свою преемницу, Эссун, и этим навсегда определить судьбу Спокойствия. А еще остается пропавшая дочь в руках врага. А еще остаются обелиски и древняя тайна, наконец близкая к разрешению. Спокойствие – это стена, противостоящая силе вещей, искра надежды, давно погребённая под слоем пепла. Но ее не погасить.

Аннотация «Каменные небеса»:

Так погибает мир… В последний раз. Луна вскоре вернется. Знаменует ли это гибель человечества или что похуже, зависит от двух женщин. Эссун унаследовала силу Алабастера Тенринга. С ее помощью она надеется найти свою дочь Нессун и создать мир, в котором каждый орогенский ребенок может расти в безопасности. Для Нессун власть ее матери над Вратами Обелиска запоздала. Она видела зло этого мира, и приняла то, что не признает ее мать: что прогнило, нельзя очистить. Только уничтожить.

Читайте также Н. К. Джемисин «Пятое время года»: мрачная история о великой зиме В мире, где каждый день может обернуться долгой зимой, люди всегда готовы к испытаниям. Но нынешняя зима будет длиться не месяцы, не годы и даже не десятки лет, а много дольше…

«Возрожденное орудие»

Юн Ха Ли

В свою очередь fanzon в сентябре выпустит заключительный роман в трилогии «Механизмы Империи» Юн Ха Ли — «Возрожденное орудие».