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    Что почитать: «Возрожденное орудие» Юн Ха Ли и продолжение «Пятого времени года»

    27 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    27.07.2020
    1583
    2 минуты на чтение

    Сегодня в рубрике «Что почитать» несколько приятных анонсов. К примеру, «Эксмо» уже занимается переводом «Врат обелиска» и «Каменных небес» Н.К. Джемисин, а fanzon планирует выпустить в сентябре «Возрожденное орудие» Юн Ха Ли.

    «Врата обелиска» и «Каменные небеса»
    Н.К. Джемисин

    В прошлом году «Эксмо» выпустила книгу «Пятое время года» за авторством Н.К. Джемисин. Если вам она понравилась, то у нас хорошая новость: «Врата обелиска» и «Каменные небеса» тоже выйдут на русском. Правда, вряд ли очень скоро, поскольку оба романа еще на стадии перевода.

    Аннотация «Врат обелиска»:

    Тени сгущаются, цивилизация вступает в долгую холодную ночь. Алабастер Тенринг – безумец, сокрушитель мира, спаситель – вернулся с миссией: подготовить свою преемницу, Эссун, и этим навсегда определить судьбу Спокойствия. А еще остается пропавшая дочь в руках врага. А еще остаются обелиски и древняя тайна, наконец близкая к разрешению. Спокойствие – это стена, противостоящая силе вещей, искра надежды, давно погребённая под слоем пепла. Но ее не погасить.

    Аннотация «Каменные небеса»:

    Так погибает мир… В последний раз. Луна вскоре вернется. Знаменует ли это гибель человечества или что похуже, зависит от двух женщин. Эссун унаследовала силу Алабастера Тенринга. С ее помощью она надеется найти свою дочь Нессун и создать мир, в котором каждый орогенский ребенок может расти в безопасности. Для Нессун власть ее матери над Вратами Обелиска запоздала. Она видела зло этого мира, и приняла то, что не признает ее мать: что прогнило, нельзя очистить. Только уничтожить.

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    «Возрожденное орудие»
    Юн Ха Ли

    В свою очередь fanzon в сентябре выпустит заключительный роман в трилогии «Механизмы Империи» Юн Ха Ли — «Возрожденное орудие».

    Генерал Шуос Джедао пробуждается и понимает, что все не так, как он помнит. Он осознает себя юным кадетом, но в теле, которое старше на десятилетия. Теле самого страшного и ненавидимого человека в галактике. Гекзарх Нирай Куджен повелевает Джедао вновь завоевать области распавшегося Гекзархата. Но Джедао не помнит себя солдатом, не говоря уже о генерале. Весь его опыт — это опыт кадета-первокурсника и игрока в военные видеоигры. А офицеры Кел продолжают его ненавидеть за бойню, которую он не помнит. Куджен, несмотря на все свое показное дружелюбие, тиран. И что хуже всего, на Джедао и Куджена охотится неизвестный враг, который знает о Джедао и его преступлениях больше, чем он сам…

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
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