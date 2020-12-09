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    Что почитать: «Золотая империя» Чакраборти, переиздания Тэда Уильямса и Роберта Шекли

    9 декабря 2020
    Кот-император
    09.12.2020
    802
    2 минуты на чтение

    Давненько к нам не заглядывала рубрика «Что почитать». Несмотря на приближающийся конец года, издатели по-прежнему делятся анонсами книг, которые выйдут уже в 2021-м.

    Шеннон Чакраборти
    «Золотая империя»

    Что почитать: «Золотая империя» Чакраборти, переиздания Тэда Уильямса и Роберта Шекли 1

    Издательство fanzon в серии «Наш выбор» выпустит третий и заключительный роман фэнтезийного околовосточного цикла «Трилогия Дэвабада».

    Дэвабад пал.

    Город лишился своей магии. У власти тиран, который не может сдержать собственных демонов. Нари и Али скрываются в Каире среди обычных людей, но полны решимости вернуться и спасти своих близких. Они понимают, что для того, чтобы изменить мир, им, возможно, придется сражаться с теми, кого они когда-то любили… и встать на защиту тех, кому они когда-то причинили боль.

    Выход намечен на январь.

    Тэд Уильямс
    «Трон из костей дракона»

    Что почитать: «Золотая империя» Чакраборти, переиздания Тэда Уильямса и Роберта Шекли 2 Что почитать: «Золотая империя» Чакраборти, переиздания Тэда Уильямса и Роберта Шекли 3

    Ещё fanzon начинает переиздавать первую фэнтези-трилогию Тэда Уильямса «Память, Скорбь и Шип», известную как «Орден манускрипта». Первый том «Трон из костей дракона» выйдет в двух книгах. Роман выходит в новом переводе Гольдича и Оганесовой.

    Первый роман прославленной трилогии «Память, Скорбь и Шип», названной в честь трех легендарных мечей.

    Это история Саймона, юноши, работающего на кухне королевского замка и ученика мага. Фантазии и мечты о великих победах и героических подвигах становятся шокирующей реальностью, когда его мир разрывается на части в огне гражданской войны – войны, питаемой древней ненавистью, бессмертными врагами и мрачным колдовством.

    Выход запланирован на январь.

    Роберт Шекли
    «Хождение Джоэниса. Оптимальный вариант»

    Что почитать: «Золотая империя» Чакраборти, переиздания Тэда Уильямса и Роберта Шекли 4

    Издательство АСТ уже выпустило в серии «Фантастика: Классика и современность» сборник двух романов Роберта Шекли. «Хождение Джоэниса» впервые публикуется на русском языке полностью — специально для этого издания Владимир Баканов и Виталий Бабенко доперевели все пропуски первого издания, включая главу «Джоэнис в Москве». Кроме того, в серии планируют выпустить ещё один сборник Шекли, в него войдут роман «Первая жертва», повесть «Человек за бортом» и ещё несколько текстов.

    Роберт Шекли (1928 — 2005) — «священный монстр» НФ, чье имя наряду с именами Азимова, Брэдбери, Хайнлайна, Саймака вписано в историю англо-американской литературы золотыми буквами. Автор двух десятков романов и такого же количества сборников, он в первую очередь прославился своими юмористическими и сатирическими произведениями.

    В «Хождении Джоэниса» полинезиец, задумавший посетить страну своих предков – Америку, испытывает ряд поистине сюрреалистических приключений, знакомится с представителями самых разных социальных слоев американского общества и даже попадает в СССР!

    Сатирический памфлет в той же мере, в какой и философский трактат, и плутовской роман, «Хождение Джоэниса» стоит в одном ряду с лучшими романами Курта Воннегута, и cостоит в родстве с сочинениями Вольтера, Кафки и Ярослава Гашека.

    В «Оптимальном варианте» потерпевший кораблекрушение космический торговец Том Мишкин вынужден пройти тяжкие испытания, чтобы починить свой корабль и покинуть фантастически абсурдную планету Гармонию, где на любой вопрос существует не меньше дюжины ответов и ничто не является тем, чем кажется.

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     Борис Невский |  01.12.2020

    Питер Гамильтон, Майкл Суэнвик, Джон Скальци и несколько красочных энциклопедий.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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