Что почитать: «Золотая империя» Чакраборти, переиздания Тэда Уильямса и Роберта Шекли

Давненько к нам не заглядывала рубрика «Что почитать». Несмотря на приближающийся конец года, издатели по-прежнему делятся анонсами книг, которые выйдут уже в 2021-м.

Шеннон Чакраборти

«Золотая империя»

Издательство fanzon в серии «Наш выбор» выпустит третий и заключительный роман фэнтезийного околовосточного цикла «Трилогия Дэвабада».

Дэвабад пал. Город лишился своей магии. У власти тиран, который не может сдержать собственных демонов. Нари и Али скрываются в Каире среди обычных людей, но полны решимости вернуться и спасти своих близких. Они понимают, что для того, чтобы изменить мир, им, возможно, придется сражаться с теми, кого они когда-то любили… и встать на защиту тех, кому они когда-то причинили боль.

Выход намечен на январь.

Тэд Уильямс

«Трон из костей дракона»

Ещё fanzon начинает переиздавать первую фэнтези-трилогию Тэда Уильямса «Память, Скорбь и Шип», известную как «Орден манускрипта». Первый том «Трон из костей дракона» выйдет в двух книгах. Роман выходит в новом переводе Гольдича и Оганесовой.

Первый роман прославленной трилогии «Память, Скорбь и Шип», названной в честь трех легендарных мечей. Это история Саймона, юноши, работающего на кухне королевского замка и ученика мага. Фантазии и мечты о великих победах и героических подвигах становятся шокирующей реальностью, когда его мир разрывается на части в огне гражданской войны – войны, питаемой древней ненавистью, бессмертными врагами и мрачным колдовством.

Выход запланирован на январь.

Роберт Шекли

«Хождение Джоэниса. Оптимальный вариант»

Издательство АСТ уже выпустило в серии «Фантастика: Классика и современность» сборник двух романов Роберта Шекли. «Хождение Джоэниса» впервые публикуется на русском языке полностью — специально для этого издания Владимир Баканов и Виталий Бабенко доперевели все пропуски первого издания, включая главу «Джоэнис в Москве». Кроме того, в серии планируют выпустить ещё один сборник Шекли, в него войдут роман «Первая жертва», повесть «Человек за бортом» и ещё несколько текстов.