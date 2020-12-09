Что почитать: «Золотая империя» Чакраборти, переиздания Тэда Уильямса и Роберта Шекли

Давненько к нам не заглядывала рубрика «Что почитать». Несмотря на приближающийся конец года, издатели по-прежнему делятся анонсами книг, которые выйдут уже в 2021-м.
Шеннон Чакраборти
«Золотая империя»
Издательство fanzon в серии «Наш выбор» выпустит третий и заключительный роман фэнтезийного околовосточного цикла «Трилогия Дэвабада».
Дэвабад пал.
Город лишился своей магии. У власти тиран, который не может сдержать собственных демонов. Нари и Али скрываются в Каире среди обычных людей, но полны решимости вернуться и спасти своих близких. Они понимают, что для того, чтобы изменить мир, им, возможно, придется сражаться с теми, кого они когда-то любили… и встать на защиту тех, кому они когда-то причинили боль.
Выход намечен на январь.
Тэд Уильямс
«Трон из костей дракона»
Ещё fanzon начинает переиздавать первую фэнтези-трилогию Тэда Уильямса «Память, Скорбь и Шип», известную как «Орден манускрипта». Первый том «Трон из костей дракона» выйдет в двух книгах. Роман выходит в новом переводе Гольдича и Оганесовой.
Первый роман прославленной трилогии «Память, Скорбь и Шип», названной в честь трех легендарных мечей.
Это история Саймона, юноши, работающего на кухне королевского замка и ученика мага. Фантазии и мечты о великих победах и героических подвигах становятся шокирующей реальностью, когда его мир разрывается на части в огне гражданской войны – войны, питаемой древней ненавистью, бессмертными врагами и мрачным колдовством.
Выход запланирован на январь.
Роберт Шекли
«Хождение Джоэниса. Оптимальный вариант»
Издательство АСТ уже выпустило в серии «Фантастика: Классика и современность» сборник двух романов Роберта Шекли. «Хождение Джоэниса» впервые публикуется на русском языке полностью — специально для этого издания Владимир Баканов и Виталий Бабенко доперевели все пропуски первого издания, включая главу «Джоэнис в Москве». Кроме того, в серии планируют выпустить ещё один сборник Шекли, в него войдут роман «Первая жертва», повесть «Человек за бортом» и ещё несколько текстов.
Роберт Шекли (1928 — 2005) — «священный монстр» НФ, чье имя наряду с именами Азимова, Брэдбери, Хайнлайна, Саймака вписано в историю англо-американской литературы золотыми буквами. Автор двух десятков романов и такого же количества сборников, он в первую очередь прославился своими юмористическими и сатирическими произведениями.
В «Хождении Джоэниса» полинезиец, задумавший посетить страну своих предков – Америку, испытывает ряд поистине сюрреалистических приключений, знакомится с представителями самых разных социальных слоев американского общества и даже попадает в СССР!
Сатирический памфлет в той же мере, в какой и философский трактат, и плутовской роман, «Хождение Джоэниса» стоит в одном ряду с лучшими романами Курта Воннегута, и cостоит в родстве с сочинениями Вольтера, Кафки и Ярослава Гашека.
В «Оптимальном варианте» потерпевший кораблекрушение космический торговец Том Мишкин вынужден пройти тяжкие испытания, чтобы починить свой корабль и покинуть фантастически абсурдную планету Гармонию, где на любой вопрос существует не меньше дюжины ответов и ничто не является тем, чем кажется.
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