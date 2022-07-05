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    Что почитать: Звёздные войны. «Траун. Доминация. Меньшее зло» и «Расцвет Республики. Из теней»

    5 июля 2022
    05.07.2022
    191
    2 минуты на чтение

    Давно у нас не было рубрики «Что почитать». В этот раз решили собрать два тематических анонса в рамках одной вселенной — по «Звёздным войнам». fanzon выпускает финальный роман из трилогии «Траун. Доминация» (описывает подковёрные интриги вокруг Трауна в его родной Доминации чиссов) и книгу из подцикла «Рацвет Республики» (действие эпохи разворачивается за пару сотен лет до первого эпизода саги).

    Джастина Айрлэнд
    Звёздные войны. Расцвет Республики. Из теней 

    Что почитать: Звёздные войны. «Траун. Доминация. Меньшее зло» и «Расцвет Республики. Из теней»

    «Из теней» — четвёртый роман по периоду «Расцвет Республики», изданный на русском языке. Ранее выходили «Свет джедаев», «Во тьму» и «Начало шторма».

    Сильвестри Ярроу переживает полосу неудач. После смерти матери она поддерживает на плаву семейный бизнес космических грузоперевозок, но из-за участившихся атак нигилов Силь рискует все потерять. Она отправляется за помощью в столицу Республики, на планету Корусант, но вместо того, чтобы заниматься своими делами, оказывается втянутой в свару двух самых влиятельных семей Галактики.

    Тем временем рыцаря-джедая Вернестру Роу вызвали на Корусант, но она не имеет ни малейшего понятия кто и зачем. Когда Вернестра и ее падаван Имри, а также мастер-джедай Комак Вайтес и его падаван Рит прибывают в столицу, их просят помочь разрешить спор между двумя семьями на фронтире. Но почему? Ответ приведет Вернестру к новому пониманию своих способностей, а Силь окунется в прошлое… и выяснит правду, которая наконец-то выйдет из теней.

    Книга запланирована на август.

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    Траун. Доминация. Меньшее зло

    Что почитать: Звёздные войны. «Траун. Доминация. Меньшее зло» и «Расцвет Республики. Из теней» 1

    «Меньшее зло» завершает трилогию Тимоти Зана «Траун: Доминация». В неё также входят «Гядущий хаос» и «Высшее благо».

    В третьей книге эпичной трилогии «Траун: Доминация» судьба Доминации чиссов брошена на чашу весов. Вот уже тысячи лет Доминация чиссов остается островком спокойствия, средоточием силы и образцом единства. Незыблемая власть Девяти правящих семей служит оплотом стабильности посреди Хаоса Неизведанных регионов. Но этот оплот пытается подточить хитрый враг, умеющий привлечь на свою сторону как соратников, так и слепых последователей. Несмотря на старания офицеров Флота экспансии и обороны, угроза гражданской войны все ближе. Чиссы не чужды войне: они заслужили свою легендарную репутацию среди обитателей Хаоса битвами и ужасающими деяниями, преданными забвению. Чтобы спасти будущее Доминации, Траун обратится к делам давно минувших дней и раскроет мрачные секреты, окутывающие времена возвеличивания Первой правящей семьи. Готов ли Траун ради спасения Доминации пожертвовать всем, что имеет — в том числе единственным пристанищем?

    Книга также запланирована на август.

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