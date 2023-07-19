«Что происходит?»: первый трейлер детектива «Призраки в Венеции» по роману Агаты Кристи

Смотрим первый трейлер «Призраков Венеции» — уже третьего фильма в условной кинематографической вселенной о детективе Эркюле Пуаро от Кеннета Браны. Трейлер показывает зловещий спиритический сеанс, кадры которого заставляют вспомнить скорее фильмы вроде «Астрала» и «Заклятие», чем прошлые картины режиссёра.
«Призраки Венеции» — экранизация малоизвестного романа Агаты Кристи «Вечеринка в Хэллоуин». Пуаро, ушедший в отставку, соглашается поучаствовать в спиритическом сеансе, во время которого происходит убийство. Сыщик начинает расследование и пытается вычислить убийцу.
Главные роли исполнили сам Кеннет Брана, Мишель Йео и Келли Райли.
Ранее Брана экранизировал «Убийство в Восточном экспрессе» и «Смерть на Ниле».
В мировых кинотеатрах с 15 сентября.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.