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    «Что происходит?»: первый трейлер детектива «Призраки в Венеции» по роману Агаты Кристи

    19 июля 2023
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    19.07.2023
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    Смотрим первый трейлер «Призраков Венеции» — уже третьего фильма в условной кинематографической вселенной о детективе Эркюле Пуаро от Кеннета Браны. Трейлер показывает зловещий спиритический сеанс, кадры которого заставляют вспомнить скорее фильмы вроде «Астрала» и «Заклятие», чем прошлые картины режиссёра.

    «Призраки Венеции» — экранизация малоизвестного романа Агаты Кристи «Вечеринка в Хэллоуин». Пуаро, ушедший в отставку, соглашается поучаствовать в спиритическом сеансе, во время которого происходит убийство. Сыщик начинает расследование и пытается вычислить убийцу.

    Главные роли исполнили сам Кеннет Брана, Мишель Йео и Келли Райли.

    Ранее Брана экранизировал «Убийство в Восточном экспрессе» и «Смерть на Ниле».

    В мировых кинотеатрах с 15 сентября.

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