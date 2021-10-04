Что рассказала съёмочная группа фильма «Вызов» за сутки до своего отправления на МКС

Шипенко также поделился, что уже готов войти в историю с «Вызовом» — ленту подают как первый художественный фильм, снятый непосредственно в космосе. Однако это не совсем правда — об этом можно почитать в нашем материале.

Шипенко считает целью проекта не только просветительскую деятельность, но и киноисследовательскую: съёмочная группа будет работать в особых условиях, которые подразумевают такие «кинематографические нюансы», с которыми никто ранее не сталкивался.