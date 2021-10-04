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    Новости

    Что рассказала съёмочная группа фильма «Вызов» за сутки до своего отправления на МКС

    4 октября 2021
    04.10.2021
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    Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко. Фото: «Роскосмос»

    Как сообщает ТАСС, съёмочная группа фильма «Вызов» Клима Шипенко провела предстартовую пресс-конференцию на космодроме Байконур. Госкомиссия окончательно утвердила основной и дублирующий экипаж экспедиции.

    Фильм повествует о девушке-хирурге, которая отправилась на МКС, чтобы провести больному космонавту операцию, необходимую для спасения его жизни. В ходе пресс-конференции стало известно, что оперируемого исполнит настоящий космонавт Олег Новицкий. Он уже находится на МКС. Режиссёр фильма Клим Шипенко отметил, что космонавты играют не самих себя, а вымышленный экипаж, который попал в сложную ситуацию, и сюжет схож со многими штатными ситуациями в экспедициях.

    Шипенко также поделился, что уже готов войти в историю с «Вызовом» — ленту подают как первый художественный фильм, снятый непосредственно в космосе. Однако это не совсем правда — об этом можно почитать в нашем материале.

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    Фильм «Вызов» — первый в космосе… или не совсем?

     Антон Первушин |  04.10.2021

    Как снимали видео и кино в космосе — и не только документальное.

    Шипенко считает целью проекта не только просветительскую деятельность, но и киноисследовательскую: съёмочная группа будет работать в особых условиях, которые подразумевают такие «кинематографические нюансы», с которыми никто ранее не сталкивался.

    Экипаж съёмочной группы «Вызова» состоит из космонавта Антона Шкаплерова, режиссёра Клима Шипенко, актрисы Юлии Пересильд, а также их дублёров Олега Артемьева, Алексея Дудина и Алёны Мордовиной. Они проведут на МКС около 12 дней. По этой причине корабль был переконструирован для управления без бортинженера — на корабле будут лишь участники космического полета.

    За четыре месяца Клим Шипенко и Юлия Пересильд вместе с их дублёрами Алексеем Дудиным и Алёной Мордовиной изучили значительный объём информации, которую штатные космонавты осваивают в течение нескольких лет. Исполнительница главной роли Юлия Пересильд поделилась, что подготовка к роли и к полету — это прямо противоположные процессы. Актёрская деятельность связана с проявлением эмоций и чувств, а подготовка к экспедиции на МКС, напротив, требует рациональности, дисциплины, изучения множества наук. По словам Пересильд, самой сложной частью подготовки для неё была научная составляющая, сопряженная со строгой дисциплиной.

    Экспедиция начнётся уже 5 октября, её старт с космодрома Байконур можно будет увидеть в трансляции Первого канала.

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