«Что-то пробуждается в моем разуме» — вышел новый трейлер «Дюны» Дени Вильнева

Warner Bros. наконец-то опубликовала новый трейлер «Дюны» Дени Вильнева, который длится больше трех минут!
Напомним, в основу сюжета картины легла только половина оригинальной истории Фрэнка Герберта.
В актерском составе числятся Тимоти Шаламе, Зендая, Джейсон Момоа, Дэйв Батиста, Оскар Айзек и другие звезды.
В России премьера картины состоится 14 октября, а в HBO Max она выйдет 22 числа.
Трейлер на русском
Оригинальный трейлер
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Дмитрий Кинский | 22.07.2021
Фильм выйдет 14 октября.
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