    3
    Новости

    «Что-то пробуждается в моем разуме» — вышел новый трейлер «Дюны» Дени Вильнева

    22 июля 2021
    22.07.2021
    2160
    0 минут на чтение
    «Что-то пробуждается в моем разуме» — вышел новый трейлер «Дюны» Дени Вильнева 3

    Warner Bros. наконец-то опубликовала новый трейлер «Дюны» Дени Вильнева, который длится больше трех минут!

    Напомним, в основу сюжета картины легла только половина оригинальной истории Фрэнка Герберта.

    В актерском составе числятся Тимоти Шаламе, Зендая, Джейсон Момоа, Дэйв Батиста, Оскар Айзек и другие звезды.

    В России премьера картины состоится 14 октября, а в HBO Max она выйдет 22 числа.

    Трейлер на русском

    Оригинальный трейлер

    Читайте также

    Первые реакции на «Дюну» — у всех случился отвал Шаи-Хулуда!

    Первые реакции на «Дюну» — у всех случился отвал Шаи-Хулуды!

     Дмитрий Кинский |  22.07.2021

    Фильм выйдет 14 октября.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Фантастический подкаст № 26: обсуждаем с товарищами развесистую клюкву
    0
    49658
    Фантастический подкаст № 26: обсуждаем с товарищами развесистую клюкву

    Головка пальца ноги.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 1
    0
    31536
    Р. А. Лафферти «Дни, полные любви и смерти. Лучшее». Отличный сборник незаслуженно забытого автора

    Необычный, странный, со своим специфическим стилем, он и сейчас выглядит немного непривычным.

    Американский вампир
    0
    76707
    Хорошие, плохие, звёздно-полосатые: серия комиксов «Американский вампир»

    Взгляд на эволюцию американской нации со стороны бессмертных.

    Читаем книгу Марты Уэллс «Сетевой эффект»
    0
    87022
    Читаем книгу Марты Уэллс «Сетевой эффект»

    Киллербот отправляется в большое приключение.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 9
    0
    147537
    Алан Мур «Иерусалим»: взгляд на мир через магическую линзу

    Сложная, временами безумная мозаика от знаменитого комиксиста

    Черновик 850
    0
    199836
    «Восстание титанов» поставило точку в «Историях Аркадии». Самое время посмотреть их все!

    Похоже, Гильермо Дель Торо всё-таки сделал собственное продолжение «Тихоокеанского рубежа»!

    Ника Милосердова «Доченька»
    0
    593844
    Ника Милосердова «Доченька»

    Все родители заботятся о своих детях. А технологии будущего предоставляют для этого практически неограниченные возможности. Но что, если ребёнок откажется жить той идеальной жизнью, которую создают для него любящие родители?

    Земля с Луны
    0
    338878
    Как стать селенитом. Проекты колонизации Луны

    Новое наступление на Луну началось. Не стоит ожидать, что всё пройдёт гладко.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить