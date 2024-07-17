«Что вы планируете? Вторжение?» — трейлер НФ-фильма «Тем временем на Земле»

Студия Metrograph выпустила трейлер научно-фантастической драмы под названием «Тем временем на Земле» (или Meanwhile on Earth в оригинале).

В центре сюжета девушка Эльза, чей брат Фрэнк пропал без вести во время своей первой миссии в космосе. Однажды ночью парень вышел с ней на контакт, но, как оказалось, ничего хорошего в этом нет.

Постановщик выступает Жереми Клапен, снявший мультфильм «Я потеряла свое тело» и короткометражку «Раскол».

Премьера состоится 13 сентября.