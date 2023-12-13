«Что за херня это была?» — полноценный трейлер «Отеля Хазбин»

Amazon Prime Video поделился полноценным трейлером первого сезона взрослого анимационного сериала «Отель Хазбин».

По сюжету принцесса Чарли Морнингстар хочет решить проблему перенаселения в Аду и открывает отель, в котором грешники смогут искупить свои грехи и попасть в Рай.

Пилот от художницы и аниматора Вивьен Медрано вышел еще в 2019 году, но после него создательница переключилась на спин-офф «Адский босс».

Мультсериал стартует 19 января 2024 года.