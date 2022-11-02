Чудесный трейлер акварельного мультфильма «Эрнест и Селестина: Новые приключения»

Летом мы делились первыми кадрами чудесного акварельного мультфильма «Эрнест и Селестина: Новые приключения» (в оригинале подзаголовок звучит как Le voyage en Charabie). Это продолжение французского семейного приключенческого мультфильма 10-летней давности «Эрнест и Селестина». Тогда стало известно, что в декабре фильм выйдет во Франции.

А теперь Global Film пишет, что выпустит картину в России. И заодно прокатчик представил дублированный трейлер:

Главные герои отправляются на родину Эрнеста, чтобы починить его скрипку. Когда-то это место было домом для лучших музыкантов на свете, но теперь музыка здесь под запретом. Эрнест и Селестина попытаются разобраться, что здесь всё-таки случилось.

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А покажут мультфильм 5 января.