«Чудо-женщина 1984» все же выйдет до конца года — в кинотеатрах и HBO Max

Warner Bros. все-таки решила выпустить «Чудо-женщину 1984» 25 декабря одновременно в кинотеатрах и HBO Max.

А в странах, где стримингового сервиса нет, фильм покажут на неделю раньше — 16 числа.

В отличие от «Мулан», за которую нужно было отдельно заплатить $30 на Disney+, новую «Чудо-женщину» подписчики онлайн-кинотеатра смогут посмотреть без дополнительных трат.

Напомним, 25 декабря в Disney+ также выйдет «Душа» от Pixar. А в России мультфильм покажут на больших экранах 21 числа.