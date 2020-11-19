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    Новости

    «Чудо-женщина 1984» все же выйдет до конца года — в кинотеатрах и HBO Max

    19 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    19.11.2020
    1431
    0 минут на чтение
    «Чудо-женщина 1984» все же выйдет до конца года — в кинотеатрах и HBO Max

    Warner Bros. все-таки решила выпустить «Чудо-женщину 1984» 25 декабря одновременно в кинотеатрах и HBO Max.

    А в странах, где стримингового сервиса нет, фильм покажут на неделю раньше — 16 числа.

    В отличие от «Мулан», за которую нужно было отдельно заплатить $30 на Disney+, новую «Чудо-женщину» подписчики онлайн-кинотеатра смогут посмотреть без дополнительных трат.

    Напомним, 25 декабря в Disney+ также выйдет «Душа» от Pixar. А в России мультфильм покажут на больших экранах 21 числа.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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