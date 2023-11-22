«Чудотворцев» с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми закрыли

Телеканал TBS объявил о закрытии абсурдно-фантастической антологии «Чудотворцы». Однако причины компания уточнять не стала.
Главные роли в сериале исполнили Дэниел Рэдклифф, Джеральдин Вишванатан и Стив Бушеми.
Действие каждого сезона разворачивалось в новом сеттинге. Так, в первом главные герои были работниками рая, которые пытались отговорить бога от уничтожения Земли. А сюжет четвертого установлен в постапокалипсисе.
Последние серии «Чудотворцев» вышли летом 2023 года.
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