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    «Чудотворцев» с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми закрыли

    22 ноября 2023
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    22.11.2023
    272
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    «Чудотворцев» с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми закрыли

    Телеканал TBS объявил о закрытии абсурдно-фантастической антологии «Чудотворцы». Однако причины компания уточнять не стала.

    Главные роли в сериале исполнили Дэниел Рэдклифф, Джеральдин Вишванатан и Стив Бушеми.

    Действие каждого сезона разворачивалось в новом сеттинге. Так, в первом главные герои были работниками рая, которые пытались отговорить бога от уничтожения Земли. А сюжет четвертого установлен в постапокалипсисе.

    Последние серии «Чудотворцев» вышли летом 2023 года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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