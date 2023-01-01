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    Новости

    «Чупа… что?»: первый трейлер фильма про мальчика и Чупакабру

    14 марта 2023
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    14.03.2023
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    Netflix показал трейлер очаровательной картины «Чупа» (Chupa), которая рассказывает историю дружбы мальчишки и чупакабры, знаменитого криптида.

    Мальчик обнаруживает существо в дедушкином сарае. Вскоре на след создания нападают охотники, которые были бы не прочь заполучить чупакабру себе в коллекцию. Так, для мальчишки, его родни и Чупы начинается погоня не на жизнь, а на смерть.

    Картину поставил мексиканский режиссёр Хонас Куарон, сын режиссера Альфонсо Куарона. Хонас, например, писал сценарий «Гравитации», по которой поставил фильм его отец. Также он снял картину «Пустыня».

    Их ответ «Чебурашке» выйдет 7 апреля.

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