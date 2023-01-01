«Чупа… что?»: первый трейлер фильма про мальчика и Чупакабру

Netflix показал трейлер очаровательной картины «Чупа» (Chupa), которая рассказывает историю дружбы мальчишки и чупакабры, знаменитого криптида.

Мальчик обнаруживает существо в дедушкином сарае. Вскоре на след создания нападают охотники, которые были бы не прочь заполучить чупакабру себе в коллекцию. Так, для мальчишки, его родни и Чупы начинается погоня не на жизнь, а на смерть.

Картину поставил мексиканский режиссёр Хонас Куарон, сын режиссера Альфонсо Куарона. Хонас, например, писал сценарий «Гравитации», по которой поставил фильм его отец. Также он снял картину «Пустыня».

Их ответ «Чебурашке» выйдет 7 апреля.