На днях в российский прокат наконец-то вышел супергеройский боевик Marvel «Чёрная пантера», который рассказывает об одном из самых экзотических персонажей киновселенной — Т’Чалле, короле Ваканды. Это последняя картина перед выходом «Войны бесконечности» — самого амбициозного и масштабного фильма студии. Уже в первом трейлере нам показали, что события «Чёрной пантеры» сыграют важную роль для кроссовера. В этом материале мы рассказываем, что нужно знать, если вы пропустили фильм или по какой-то причине не захотели его смотреть (а зря!).

Осторожно, спойлеры! Заметка состоит из спойлеров к «Чёрной пантере»! Если не хотите их читать, то обратите внимание на наш мартовский дайджест фильмов

Как ни странно, смотреть «Чёрную пантеру» для понимания «Войны бесконечности» на самом деле необязательно. Да, в картине раскрывается несколько деталей, но большой роли они не играют. Каких-то откровений или внезапных смертей тоже ждать не стоит.

Ваканда

На начало фильма мир знает Ваканду как отсталую африканскую страну. Её правители веками скрывали технологическое преимущество и залежи вибраниума. Кстати, этот металл попал на Землю много лет назад, когда в Африку упал метеорит. Именно вибраниум лежит в основе всех изобретений вакандцев: от эластичного боевого костюма Пантеры до стелс-самолётов с дистанционным управлением.

В конце «Чёрной пантеры» Т’Чалла выступает в ООН, где раскрывает тайны своей страны и объявляет о сотрудничестве с другими государствами. Скорее всего, в «Войне бесконечности» мы увидим, как удивительные технологии Ваканды распространяются по всему миру.

Чёрная пантера

Чёрная пантера черпает свои силы из дара богини Баст. Для этого он погружается в транс при помощи сока редких цветов и особых ритуалов. Теоретически, любой может обрести силу Пантеры таким образом — соратницы Т’Чаллы даже предлагали сок цветка правителю другого племени. Однако в фильме мы видели силу Пантеры лишь у членов королевской семьи.

По сюжету, Т’Чалле пару раз бросали вызов, пытаясь оспорить его права на трон, однако правитель сохранил свою власть. Это подтверждают и кадры из трейлера «Войны бесконечности», где он ведёт в бой вакандцев.

У Т’Чаллы есть несколько костюмов Пантеры — их разработала его сестра Шури, почти такой же гений-инженер, как и Тони Старк.

Злодеи

Ключевых злодеев в фильме двое: наёмник и бывший вакандец Эрик Киллмонгер (Майкл Б. Джордан) и охотник за ценностями Уллис Кло (Энди Серкис). Т’Чалла разыскивает Кло за похищение артефактов из вибраниума, чтобы отдать его под суд Ваканды. Сперва Кло и Киллмонгер действуют сообща, однако позже наёмник убивает Кло.

С его телом Эрик прибывает в Ваканду и заявляет свои права на трон. Киллмонгер убивает Т’Чаллу в поединке, завоёвывает трон и впитывает сок чудесных цветков — так он тоже обретает силу Пантеры.

В дальнейшем мы узнаём, что Т’Чалла выжил. Со своими соратницами он организует бунт против правления Киллмонгера и в итоге убивает своего двоюродного брата.

Баки

Во второй сцене после титров нам показывают Баки Барнса — оказывается, что он проходит реабилитацию в одной из деревень Ваканды. За его восстановлением приглядывает Шури.

Чего в фильме нет

Капитана Америку нам не показывают.

Камень души в фильме тоже не показывают. Возможно, камень хранится в центре упавшего метеорита и сами вакандцы о нём не знают.