«Чёрную вдову» перенесли на 9 июля. Фильм выйдет сразу в кинотеатрах и на Disney+

Disney объявил об очередном переносе «Чёрной вдовы» — похоже, на этот раз финальном. Компания выпустит фильм не 7 мая, а 9 июля, причём сразу и в кинотеатрах, и на сервисе Disney+ по модели Premier Access (в первый месяц-два за фильм нужно будет заплатить дополнительно).
«Вдова» заняла слот следующего фильма Marvel — «Шан Чи и Легенда десяти колец», который теперь переехал на 3 сентября.
Напомним, действие фильма развернётся между «Противостоянием» и «Войной бесконечности». Картина расскажет об одной из секретных миссий Наташи Романофф. Новой Чёрной вдовой станет Елена Белова, бывшая коллега и подруга героини.
Фильм поставила Кейт Шортланд, среди сценаристов — Жак Шеффер («ВандаВижн»). Среди исполнителей главных ролей также засветились Дэвид Харбор, Уильям Хёрт, Рэй Уинстон и Рэйчел Вайс.
Постер
Другие переносы
- «Круэлла» — выйдет в кинотеатрах и на Disney+ в рамках Premier Access 28 мая.
- «Кингсман» — 22 декабря.
- «Смерть на Ниле» — 11 февраля 2022-го.
- «Лука» — выйдет только на Disney+ 18 июня.
- «Главный герой» с Рейнольдсом — 13 августа.
Читайте также
«Лука»: первый тизер мультфильма Pixar и Disney
Мультфильм выходит в июне.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.