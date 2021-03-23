    3
    Новости

    «Чёрную вдову» перенесли на 9 июля. Фильм выйдет сразу в кинотеатрах и на Disney+

    23 марта 2021
    Кот-император
    23.03.2021
    262
    0 минут на чтение

    Disney объявил об очередном переносе «Чёрной вдовы» — похоже, на этот раз финальном. Компания выпустит фильм не 7 мая, а 9 июля, причём сразу и в кинотеатрах, и на сервисе Disney+ по модели Premier Access (в первый месяц-два за фильм нужно будет заплатить дополнительно).

    «Вдова» заняла слот следующего фильма Marvel — «Шан Чи и Легенда десяти колец», который теперь переехал на 3 сентября.

    Напомним, действие фильма развернётся между «Противостоянием» и «Войной бесконечности». Картина расскажет об одной из секретных миссий Наташи Романофф. Новой Чёрной вдовой станет Елена Белова, бывшая коллега и подруга героини.

    Фильм поставила Кейт Шортланд, среди сценаристов — Жак Шеффер («ВандаВижн»). Среди исполнителей главных ролей также засветились Дэвид Харбор, Уильям Хёрт, Рэй Уинстон и Рэйчел Вайс.

    Постер

    «Чёрную вдову» перенесли на 9 июля. Фильм выйдет сразу в кинотеатрах и на Disney+ 1

    Другие переносы

    • «Круэлла» — выйдет в кинотеатрах и на Disney+ в рамках Premier Access 28 мая.
    • «Кингсман» — 22 декабря.
    • «Смерть на Ниле» — 11 февраля 2022-го.
    • «Лука» — выйдет только на Disney+ 18 июня.
    • «Главный герой» с Рейнольдсом — 13 августа.

    Читайте также

    «Лука»: первый тизер мультфильма Pixar и Disney

    «Лука»: первый тизер мультфильма Pixar и Disney

     Кот-император |  25.02.2021

    Мультфильм выходит в июне.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Читаем книгу «Ревущая тьма» Кристофера Руоккио
    0
    12662
    Читаем книгу «Ревущая тьма» Кристофера Руоккио

    Второй том начинается с пробуждения лорда-коменданта, который пытается вспомнить события прошлого и собрать воедино разрозненные образы.

    10 необычных игр с ретро-атмосферой 5
    0
    15530
    10 необычных новых игр с ретро-атмосферой

    От ретрофутуризма до сюрреалистичной антиутопии с гигантским милиционером.

    Авторские сборники от прославленных фантастов 6
    0
    22690
    Что почитать: авторские сборники от известных фантастов

    Книги для поклонников малой формы.

    7 лучших игр про черепашек-ниндзя. Им почти всем под 30 лет! 7
    0
    72183
    7 лучших игр про черепашек-ниндзя. Им почти всем под 30 лет!

    Готовится к выходу Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge!

    Видео: обзор первобытной настолки «Палео»
    0
    162904
    Видео: обзор первобытной настолки «Палео»

    Новый ролик от Hobby World.

    Анонс стрима: 25 марта проведёт онлайн-интервью с писателем Кристофером Руоккио
    0
    149958
    Анонс стрима: 25 марта проведём онлайн-интервью с писателем Кристофером Руоккио

    Говорить с автором «Империи тишины» и «Ревущей тьмы» будет Дмитрий Злотницкий.

    «Жизнь и страдания господина Бранте». Какой получилась хардкорная нарративная ролевая игра? 7
    0
    145676
    «Жизнь и страдания господина Бранте». Какой получилась хардкорная нарративная ролевая игра?

    Корни этой компьютерной визуальной новеллы растут из серии полевых ролевых игр.

    Читаем книгу «Дженнифер Морг» Чарльза Стросса: смесь бондианы и мифов Ктулху
    0
    136617
    Читаем книгу «Дженнифер Морг» Чарльза Стросса: смесь бондианы и мифов Ктулху

    В прошлый раз Боб предотвратил прорыв измерения в наш мир, а теперь ему предстоит столкнуться со зловещей подводной расой.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить