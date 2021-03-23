«Чёрную вдову» перенесли на 9 июля. Фильм выйдет сразу в кинотеатрах и на Disney+

Disney объявил об очередном переносе «Чёрной вдовы» — похоже, на этот раз финальном. Компания выпустит фильм не 7 мая, а 9 июля, причём сразу и в кинотеатрах, и на сервисе Disney+ по модели Premier Access (в первый месяц-два за фильм нужно будет заплатить дополнительно).

«Вдова» заняла слот следующего фильма Marvel — «Шан Чи и Легенда десяти колец», который теперь переехал на 3 сентября.

Напомним, действие фильма развернётся между «Противостоянием» и «Войной бесконечности». Картина расскажет об одной из секретных миссий Наташи Романофф. Новой Чёрной вдовой станет Елена Белова, бывшая коллега и подруга героини.

Фильм поставила Кейт Шортланд, среди сценаристов — Жак Шеффер («ВандаВижн»). Среди исполнителей главных ролей также засветились Дэвид Харбор, Уильям Хёрт, Рэй Уинстон и Рэйчел Вайс.

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