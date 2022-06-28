«Да, Салем, мы вернулись!» — первый тизер-трейлер «Фокуса-покуса 2»

Disney представила первый тизер-трейлер продолжения «Фокуса-покуса» 1993 года.

По сюжету трех ведьм из первого фильма вызывают два подростка, которые даже не рассчитывали на такой исход.

Главные роли исполнят Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими. А режиссером выступает Энн Флетчер («Красотка в бегах»).

Премьера состоится 30 сентября на Disney+.