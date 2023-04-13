«Да смилуется над нами Бог» — трейлер хоррора «Последнее путешествие „Деметра“»

Universal Pictures представила трейлер камерного хоррора «Последнее путешествие «Деметра»».
В центре сюжета команда корабля «Деметр», которая везет загадочные ящики. В одном из них, как оказалось, спал древний вампир.
Постановкой занимается норвежский режиссер Андре Овредал, известный по «Демону внутри».
Картина выйдет 11 августа.
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Редактор
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