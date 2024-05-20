Дайджест новостей за неделю 13 — 19 мая

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В этом выпуске:
✨ Николас Кейдж сыграет главную роль в телесериале о нуарном Человеке-пауке от MGM+ и Amazon Studios.
✨ Ubisoft представила новую Assassin’s Creed и случайно подожгла интернет.
✨ Издательство «Азбука» осенью начнет выпускать десятитомную маньхуа по мотивам «Задачи трех тел» Лю Цысиня.
…И многое другое!
Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.