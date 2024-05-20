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    #дайджест

    Дайджест новостей за неделю 13 — 19 мая

    20 мая 2024
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    20.05.2024
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    #дайджест

    Фантастические новости в эфире! Подписывайтесь, чтобы каждый понедельник получать большой еженедельный обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр.

    В этом выпуске:

    ✨ Николас Кейдж сыграет главную роль в телесериале о нуарном Человеке-пауке от MGM+ и Amazon Studios.

    ✨ Ubisoft представила новую Assassin’s Creed и случайно подожгла интернет.

    ✨ Издательство «Азбука» осенью начнет выпускать десятитомную маньхуа по мотивам «Задачи трех тел» Лю Цысиня.

    …И многое другое!

    Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

    Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежий выпуск:

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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