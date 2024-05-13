Дайджест новостей за неделю: 6–12 мая

Вышел 25-й выпуск нашего новостного подкаста, в котором обладатель шикарного голоса, а также наш постоянный автор Никита Волкович пересказывает основные фантастические события прошедшей недели.
В этом выпуске:
- В 2026 году на экраны выйдет новый фильм по «Властелину колец» — от режиссёра ЭНДИ СЕРКИСА и с ЭНДИ СЕРКИСОМ в главной же роли.
- Microsoft закрыла студии, создавшие Prey и Hi-Fi Rush, а инди-разработчики обиделись на Hades 2.
- «Светлячок» получит собственную альтернативную вселенную в комиксах — вселенную, в которой Коричневые плащи выиграли. Правда, пока всего на один выпуск.
- И многое другое.
Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.