Дайджест новостей за неделю 8 — 14 января

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В этом выпуске:

✨ Lucasfilm анонсировал новый фильм по «Звёздным войнам». Возможно, он даже выйдет!

✨ Студия Paramount запустила в производство приквел «Звёздного пути»

✨ Лоуренс Фишбёрн сыграет вампира Региса в четвёртом сезоне «Ведьмака» от Netflix

✨ Киану Ривз и Чайна Мьевиль напишут совместный роман

✨ Новый «Принц Персии» понравился игрокам и критикам.

…И многое другое!

Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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