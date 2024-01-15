Дайджест новостей за неделю 8 — 14 января

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В этом выпуске:
✨ Lucasfilm анонсировал новый фильм по «Звёздным войнам». Возможно, он даже выйдет!
✨ Студия Paramount запустила в производство приквел «Звёздного пути»
✨ Лоуренс Фишбёрн сыграет вампира Региса в четвёртом сезоне «Ведьмака» от Netflix
✨ Киану Ривз и Чайна Мьевиль напишут совместный роман
✨ Новый «Принц Персии» понравился игрокам и критикам.
…И многое другое!
Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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