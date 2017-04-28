Друзья, уже сейчас можно подписаться на «Мир фантастики» на второе полугодие 2017 года. Почему стоит это сделать?

Вы платите минимальную цену

Вы можете оформить подписку на срок от 3 до 12 месяцев (на 5 или 7 — тоже можно). При этом журнал обойдётся вам гораздо дешевле, чем в лотках. Например, при подписке на полгода каждый номер (в комплекте с DVD) будет стоить 206 рублей без учёта доставки. Не нужен DVD? Тогда номер обойдётся в 160 рублей.

Вы будете получать журнал раньше всех

Мы рассылаем журналы напрямую со склада, куда они поступают из типографии. Отправка нашим подписчикам происходит одновременно с отправкой распространителям.

Вы можете выбрать удобный способ доставки

С недавних пор у нас появились новые способы доставки: помимо всеми любимой (сарказм) «Почты России», мы сотрудничаем со службами СДЭК, Boxberry и PickPoint, обладающими широкой сетью почтоматов по всей стране.

Вы покупаете журнал напрямую у редакции

Таким образом вы поддерживаете любимый журнал, позволяя нам и дальше готовить для вас лучшие материалы о фантастике и фэнтези.

Вы получите в подарок электронную книгу

Ещё один приятный бонус — каждому подписчику мы дарим промокод на бесплатную электронную книгу от крупнейшего магазина электронных книг «ЛитРес».

Для активации промокода необходимо перейти на эту страницу , ввести код и нажать кнопку «Получить книгу». После этого произойдет переадресация на страницу с книгами, из которых нужно выбрать подарок. Мы специально отобрали для вас фантастику на любой вкус — от твёрдой НФ до романтического фэнтези, от классики до новинок. Как это сделать Свернуть

Торопитесь, число промокодов ограничено!