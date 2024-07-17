Dark Horse издаст комикс Тома Харди про бесплодную Землю

Издание Deadline сообщило, что компания Dark Horse взялась за издательство комикса Arcbound Тома Харди. Звезда «Венома» выступает в качестве «творческого соавтора», в то время как за сценарий отвечают Скотт Снайдер («Бэтмен», «Лига Справедливости») и Фрэнк Тьери («Росомаха», «Дэдпул»).

События Arcbound развернутся в будущем, когда Земля превратилась в бесплодную пустыню. Корпорация Zynitec использует непревзойденную энергию Крониума, чтобы утвердить свое господство. Главным героем выступит решительный капитан армии Zynitec по имени Кай, который получает послание от таинственной сущности, подвергшее сомнениям все, во что он верил.

На момент анонса сообщалось, что серия будет состоять из 12 выпусков, которые станут вводным сезоном. В будущем Arcbound Studios планирует расширить вселенную фильмами и другими форматами медиа.

Arcbound поступит в продажу 13 ноября 2024 года.