Датский режиссер обвинил в плагиате авторов Resident Evil Village

Датский режиссер Ричард Рапхорст рассказал, что Capcom без разрешения использовала в Resident Evil Village дизайн монстра из его фильма под названием «Армия Франкенштейна», вышедшего в 2013 году.
Осторожно, спойлеры!
Речь идет о боссе, который встречается в середине игры, — с гигантским пропеллером, прикрепленным к его туловищу.
Более того, в фильме аналогичное существо поджигают. И точно так же Итан должен поступить с монстром в RE8, чтобы избавиться от него.
Вот что об этом сказал постановщик триллера. Сама Capcom еще никак не отреагировала на обвинения в плагиате.
Сначала я злился, потом гордился, а теперь я понял, что мне попросту грустно.
Resident Evil Village вышла 7 мая на всех основных платформах и сразу же побила рекорд серии по количеству одновременно игроков онлайн в Steam.
Монстр из фильма
Монстр из игры
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