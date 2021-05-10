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    Новости

    Датский режиссер обвинил в плагиате авторов Resident Evil Village

    10 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    10.05.2021
    2138
    0 минут на чтение
    Датский режиссер обвинил в плагиате авторов Resident Evil Village

    Датский режиссер Ричард Рапхорст рассказал, что Capcom без разрешения использовала в Resident Evil Village дизайн монстра из его фильма под названием «Армия Франкенштейна», вышедшего в 2013 году.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Речь идет о боссе, который встречается в середине игры, — с гигантским пропеллером, прикрепленным к его туловищу.

    Более того, в фильме аналогичное существо поджигают. И точно так же Итан должен поступить с монстром в RE8, чтобы избавиться от него.

    Вот что об этом сказал постановщик триллера. Сама Capcom еще никак не отреагировала на обвинения в плагиате.

    Сначала я злился, потом гордился, а теперь я понял, что мне попросту грустно.

    Resident Evil Village вышла 7 мая на всех основных платформах и сразу же побила рекорд серии по количеству одновременно игроков онлайн в Steam.

    Датский режиссер обвинил

    Монстр из фильма

    Монстр из игры

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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