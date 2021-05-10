Датский режиссер обвинил в плагиате авторов Resident Evil Village

Датский режиссер Ричард Рапхорст рассказал, что Capcom без разрешения использовала в Resident Evil Village дизайн монстра из его фильма под названием «Армия Франкенштейна», вышедшего в 2013 году.

Осторожно, спойлеры!

Речь идет о боссе, который встречается в середине игры, — с гигантским пропеллером, прикрепленным к его туловищу.

Более того, в фильме аналогичное существо поджигают. И точно так же Итан должен поступить с монстром в RE8, чтобы избавиться от него.

Вот что об этом сказал постановщик триллера. Сама Capcom еще никак не отреагировала на обвинения в плагиате.

Сначала я злился, потом гордился, а теперь я понял, что мне попросту грустно.

Resident Evil Village вышла 7 мая на всех основных платформах и сразу же побила рекорд серии по количеству одновременно игроков онлайн в Steam.

Монстр из фильма

Монстр из игры