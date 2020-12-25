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    «Давайте все сначала» — вышел новый трейлер «ВандыВижна»

    25 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    25.12.2020
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    Disney опубликовала трейлер «ВандыВижна» под названием «Реальность», в котором еще больше новых кадров в духе классических ситкомов.

    Действие развернется после событий «Мстителей: Финал». Ванда и Вижн обосновались в небольшом городке, жизнь в котором напоминает телешоу.

    Сценарий написала Жак Шеффер, работавшая над «Черной вдовой» и «Капитан Марвел», а постановкой занимался режиссер «В Филадельфии всегда солнечно» Мэтт Шакман.

    Помимо Элизабет Олсен и Пола Беттани в «ВандаВижен» сыграли Кэтрин Хан, Рэндал Парк, Тейона Пэррис и Кэт Деннингс.

    Премьера сериала намечена на 15 января 2021 года. Всего в нем будет шесть эпизодов.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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