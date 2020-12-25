«Давайте все сначала» — вышел новый трейлер «ВандыВижна»

Disney опубликовала трейлер «ВандыВижна» под названием «Реальность», в котором еще больше новых кадров в духе классических ситкомов.
Действие развернется после событий «Мстителей: Финал». Ванда и Вижн обосновались в небольшом городке, жизнь в котором напоминает телешоу.
Сценарий написала Жак Шеффер, работавшая над «Черной вдовой» и «Капитан Марвел», а постановкой занимался режиссер «В Филадельфии всегда солнечно» Мэтт Шакман.
Помимо Элизабет Олсен и Пола Беттани в «ВандаВижен» сыграли Кэтрин Хан, Рэндал Парк, Тейона Пэррис и Кэт Деннингс.
Премьера сериала намечена на 15 января 2021 года. Всего в нем будет шесть эпизодов.
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Авторы «ВандыВижна» вдохновлялись не только классическими ситкомами
Дмитрий Кинский | 23.11.2020
Эпизоды в стиле «Офиса» тоже будут.
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