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    Новости

    Days Gone выйдет на ПК 18 мая. Уже сейчас игру можно предзаказать

    15 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    15.04.2021
    238
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    PlayStation представила трейлер Days Gone (или «Жизни после» на русском) для ПК, а вместе с этим назвала точную дату релиза — 18 мая.

    Среди особенностей версии для «боярской» платформы числятся поддержка ультрашироких мониторов, фреймрейт без ограничений, а также повышенные детализация мира, дальность прорисовки и другие улучшения.

    Уже сейчас можно оформить предзаказ игры в Steam — за 2999 рублей. Зомби-экшен оказался дороже полного издания Horizon Zero Dawn.

    Напомним, ранее Джейсон Шрайер из Boomberg сообщил, что Sony не дала Bend Studio взяться за продолжение Days Gone, хотя игра окупилась.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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