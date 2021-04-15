Days Gone выйдет на ПК 18 мая. Уже сейчас игру можно предзаказать

PlayStation представила трейлер Days Gone (или «Жизни после» на русском) для ПК, а вместе с этим назвала точную дату релиза — 18 мая.
Среди особенностей версии для «боярской» платформы числятся поддержка ультрашироких мониторов, фреймрейт без ограничений, а также повышенные детализация мира, дальность прорисовки и другие улучшения.
Уже сейчас можно оформить предзаказ игры в Steam — за 2999 рублей. Зомби-экшен оказался дороже полного издания Horizon Zero Dawn.
Напомним, ранее Джейсон Шрайер из Boomberg сообщил, что Sony не дала Bend Studio взяться за продолжение Days Gone, хотя игра окупилась.
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