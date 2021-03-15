DC введёт Суд Сов в комикс-продолжение классического мультсериала про Бэтмена

Издательство DC в рамках программы серий digital-first (в ней комиксы сперва выходят в «цифре», а потом в печати) раскрыла подробности второго сезона серии Batman: The Adventures Continue, которая продолжит события классического мультсериала Batman: The Animated Series.

К комиксу вернётся та же команда, которая работала над первым сезоном: сценаристы Алан Бёрнетт и Пол Дини, художник Тай Темплтон и колористка Моника Кубина. Если до этого сюжет фокусировался на Робине Джейсона Тодда, то во втором авторы введут Суд Сов — знаменитых злодеев-интриганов.

DC показали обложку и пару страниц:

Комикс начнёт выходить в «цифре» с 4 мая, а с 1 июня можно будет найти печатную версию.