DC введёт Суд Сов в комикс-продолжение классического мультсериала про Бэтмена

Издательство DC в рамках программы серий digital-first (в ней комиксы сперва выходят в «цифре», а потом в печати) раскрыла подробности второго сезона серии Batman: The Adventures Continue, которая продолжит события классического мультсериала Batman: The Animated Series.
К комиксу вернётся та же команда, которая работала над первым сезоном: сценаристы Алан Бёрнетт и Пол Дини, художник Тай Темплтон и колористка Моника Кубина. Если до этого сюжет фокусировался на Робине Джейсона Тодда, то во втором авторы введут Суд Сов — знаменитых злодеев-интриганов.
DC показали обложку и пару страниц:
Комикс начнёт выходить в «цифре» с 4 мая, а с 1 июня можно будет найти печатную версию.
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Кот-император | 17.02.2021
Они поступят в продажу в июле.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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