Деборе Энн Уолл пока не предложили сняться в «Сорвиголове: Рожденный заново»

Дебора Энн Уолл, сыгравшая Карен Пейдж в «Сорвиголове», в одном из интервью рассказала, что Disney пока не предлагала ей принять участие в новом сериале про дьявола адской кухни.

Актриса очень расстроена резким закрытием проекта на Netflix, поскольку история ее персонажа рассказана не до конца. Так что она с удовольствием вернется к роли журналистки, если ей представится такая возможность.

Производство «Сорвиголовы: Рожденный заново» с Чарли Коксом стартует в мае 2023 года. И к тому моменту все еще может измениться.

А премьера шоу намечена на весну 2024 года.