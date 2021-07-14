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    Новости

    Дэдпул и Корг из Marvel записали ролик-реакцию на фильм «Главный герой»

    14 июля 2021
    14.07.2021
    38
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    Райан Рейнольдс решил напомнить о грядущем блокбастере с собой любимым в главной роли — Free Guy (у нас называется «Главный герой»). В образе Дэдпула он выпустил ролик-реакцию на трейлер картины, и в качестве гостя он пригласил Корга из Киновселенной Marvel. Здесь его тоже сыграл Тайка Вайтити (в цифровом гриме) — актёр появляется и в «Главном герое».

    Реакция

    Дэдпул шутит про имя главного героя, Корг размышляет о главной злодее (его играет Вайтити) и оба восхищаются актрисой Джоди Комер. В итоге Дэдпул поставил трейлеру четыре авокадо из пяти.

    В комментариях пользователи теперь гадают, можно ли считать появление Дэдпула в ролике с Коргом каноничным.

    Трейлер

    «Главный герой» рассказывает про персонажа видеоигры, который осознаёт, что он — персонаж видеоигры, просто статист-NPC. Теперь он пытается разобраться в правилах и сделать хоть что-то с миром вокруг.

    Фильм из-за пандемии переносили несколько раз, и теперь он запланирован на август. У нас он выйдет 11 августа.

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