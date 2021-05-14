Дэйв Батиста хочет сыграть «зловещего и умного» Бэйна в киновселенной DC

Дэйв Батиста рассказал, что однажды предлагал Warner Bros. взять его роль Бэйна в киновсленной DC, хотя у компании даже не было планов на этого персонажа.

Актер считает, что мог бы привнести в образ этого антагониста нечто уникальное. По его словам, он бы сделал его устрашающим и зловещим, но в то же время невероятно умным.

Есть некоторые персонажи, к которым я привязался за последние 10-20 лет. Бэйн как раз в их числе. Ничего не имею против версии Тома Харди, мне нравится, как он сыграл его, я люблю «Возрождение легенды». Но я думаю, что могу привнести в эту роль что-нибудь новое и отдать персонажу должное. Не только в актерском плане, но и в физическом тоже.

Также однажды Universal пригласила Дэйва побеседовать об участии в «Форсаже», но вместо этого он выдвинул себя на роль Маркуса Феникса в экранизации Gears of War, поскольку этот проект его интересовал гораздо больше.

Над фильмом работают с 2007 года, при это он все еще остается на раннем этапе производства.