DeLorean показала дизайн электромобиля Alpha5

DeLorean Motor Company представила концепт будущего электромобиля Alpha5, «наследника» классической DMC-12 из «Назад в будущее». От угловатого дизайна отказались, но знаменитые «двери-чайки» сохранили. Электромобиль рассчитан на четыре места.
Компания также обнародовала «ожидаемые» характеристики — пока что это предварительные показатели. Длина авто — 4995 мм, ширина — 2044 мм, высота — 1370 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления — всего 0,23. Ёмкость аккумулятора — 100 кВт/ч, этого хватит до 483 км хода на одном заряде по циклу EPA. Самый главный показатель — разгон до 88 миль в час — составляет 4,35 секунды.
Производить электромобиль планируют в Италии. Цены пока не называют.
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