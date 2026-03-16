«День разоблачения»: «оскаровский» трейлер раскрывает сюжет фильма

К церемонии вручения «Оскара» был приурочен новый трейлер фильма Стивена Спилберга «День разоблачения» (точнее, «День раскрытия», Disclosure Day). В этом трейлере мы подробнее узнаём завязку фильма. Герой Джоша О’Коннора — специалист по цифровой безопасности, который похитил секретные данные о пришельцах на Земле, и намерен их раскрыть всему миру. Злодеи намерены помешать ему любой ценой. В трейлере среди прочего показывают, как инопланетяне рисуют круги на полях и управляют телами людей.
