Дэн Стивенс заменил Джастина Ройланда в мультсериале «Обратная сторона Земли»

Hulu показал трейлер четвёртого сезона мультсериала «Обратная сторона Земли». В нём вместо уволенного Джастина Ройланда можно услышать нового актёра озвучки — Дэна Стивенса («Легион»). Он подарил голос инопланетянину Корво.
Студия разорвала рабочие отношения с Ройландом после иска в домашнем насилии и обвинений в неподобающем поведении. В марте обвинения с него были сняты.
Ранее мультсериал продлили на пятый сезон, так что, вероятно, Стивенс будет озвучивать персонажа как минимум ещё один сезон.
Все эпизоды четвёртого сезона выйдут на Hulu в один день — 14 августа.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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