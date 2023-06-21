Дэн Стивенс заменил Джастина Ройланда в мультсериале «Обратная сторона Земли»

Hulu показал трейлер четвёртого сезона мультсериала «Обратная сторона Земли». В нём вместо уволенного Джастина Ройланда можно услышать нового актёра озвучки — Дэна Стивенса («Легион»). Он подарил голос инопланетянину Корво.

Студия разорвала рабочие отношения с Ройландом после иска в домашнем насилии и обвинений в неподобающем поведении. В марте обвинения с него были сняты.

Ранее мультсериал продлили на пятый сезон, так что, вероятно, Стивенс будет озвучивать персонажа как минимум ещё один сезон.

Все эпизоды четвёртого сезона выйдут на Hulu в один день — 14 августа.