Дени Вильнёв экранизирует «Свидание с Рамой» Артура Кларка — классику научной фантастики

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Не успел Дени Вильнёв начать работу над второй частью «Дюны», как его подписали на экранизацию ещё одного классического научно-фантастического произведения. На этот раз адаптировать будут роман «Свидание с Рамой» Артура Кларка.

Производством займётся Alcon Entertainment, с которой Вильнёв в прошлом делал «Бегущего по лезвию 2049». Продюсером выступит Морган Фриман, владеющий правами на экранизацию.

«Свидание с Рамой» вышло в 1973 году. Роман рассказывал о появлении в Солнечной системе загадочного небесного тела искусственного происхождения. Земляне отправляют научную экспедицию исследовать аппарат — и выясняется, что люди столкнулись с действительно чем-то неземным. Экспедиция попадет внутрь и скоро узнаёт о том, кем были создатели этого объекта…

Роман хвалят за следование канонам жёсткой научной фантастики. «Свидание с Рамой» завоевала все ключевые премии: «Локус», «Хьюго», «Небьюла».