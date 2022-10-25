Дэвид Теннант счастлив вернуться к роли Доктора Кто

Дэвид Теннант в разговоре с BBC поделился своими впечатлениями от возвращения к роли Доктора Кто в трех грядущих спецэпизодах.

По словам актера, ему казалось, что будет трудно войти в ритм после стольких лет, но на деле все оказалось гораздо проще.

Нам удалось сохранить суть сериала. И теперь у мира есть очень захватывающий момент, который стоит ждать с нетерпением. «Доктор Кто» был замечательными периодом в моей жизни. Стать частью этого шоу, отправиться в путешествие и вернуться к нему, когда я думал, что это уже в прошлом, было настоящим подарком.

Все три серии с Дэвидом Теннантом выйдут в конце 2023 года — помимо него вернется Кэтрин Тейт в роли Донны Ноубл.