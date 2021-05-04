Ди Каприо, Аль Пачино и Морган Фримен: кто ещё мог сыграть в «Звёздных войнах»?

В честь 4 мая, дня «Звёздных войн», публикуем небольшой материал о закулисье «Звёздных войн». Продюсеры, режиссёры и кастинг-директоры определяют облик франшизы благодаря актёрам. Но что, если бы знаменитых персонажей далёкой-далёкой галактики сыграл бы кто-то другой? Рассказываем, кто из звёзд претендовал на главные роли в саге. И заодно надеемся, что когда-нибудь они ещё заглянут на площадку Lucasfilm!

Напротив каждого имени в скобках указано имя актёра, которому роль в итоге досталась. А после — все те, кто по той или иной причине сыграть не смогли, но студия их так или иначе рассматривала.

Оригинальная трилогия

Люк Скайуокер (Марк Хэмилл) — Уильям Кэтт, Чарльз Мартин Смит, Робби Бенсон, Перри Кинг.

Хан Соло (Харрисон Форд) — Роберт де Ниро, Джек Николсон, Джеймс Каан, Том Селлек, Бёрт Рейнольдс, Аль Пачино, Билл Мюррей, Чеви Чейз, Стив Мартин, Сильвестр Сталлоне, Джон Траволта, Роберт Инглунд, Джеймс Вудс, а также Билли Ди Уильямс, который в итоге сыграл Лэндо Калриссиана. В финальном же списке, помимо Форда, были Курт Рассел, Ник Нолти и Кристофер Уокен.

Лея Органа (Кэрри Фишер) — Джоди Фостер, Сисси Спейсек, Карен Аллен, Нэнси Аллен, Кристин Барански, Ким Бейсингер, Линда Блэр, Гленн Клоуз, Джина Дэвис, Фэрра Фосетт, Мелани Гриффит, Кэтрин Хикс, Анжелика Хьюстон, Эми Ирвинг, Марго Киддер, Кристин Лахти, Джессика Лэнг, Бернадетт Питерс, Джейн Сеймур, Сибилл Шеперд, Мэрил Стрип, Кэтлин Тёрнер, Сигурни Уивер, Дайан Уист и Дебра Уингер.

Роль Оби-Вана Кеноби, которого в итоге сыграл Алек Гиннес, мог получить Тосиро Мифуне, но актёр отказался от проекта, считая, что картина испортит образ самураев, который Лукас использовал для создания джедаев. Также Мифуне предлагали сыграть и Дарта Вейдера — как мы знаем, этого тоже не случилось.

На роль Императора Палпатина (Иэн Макдермид) рассматривались Джон Гилгуд, Бен Кингсли и Лоренс Оливье.

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Трилогия приквелов

Оби-Ван Кеноби (Юэн Макгрегор) — Кеннет Брана, Тим Рот и Джозеф Файнс и даже Хью Джекман!

Квай-Гона Джинна, роль которого досталась Лиаму Нисону, могли сыграть Том Хэнкс, Морган Фриман, Дензел Вашингтон, Кайл Маклахлен, Курт Рассел и Вин Дизель.

Юный Энакин Скайуокер появился в первой части франшизы — «Скрытой угрозе». До того, как назначить на роль Джейка Ллойда, студия рассматривала и других молодых актёров: прослушивания проходили Майкл Ангарано, Хэйли Джоэл Осмент (впоследствии сыграл в «Шестом чувстве»), Камерон Финли и Джастин Берфилд.

Келли Макдональд рассматривали на роль Падме Амидалы, прежде чем на неё была назначена Натали Портман.

Бенисио дель Торо мог сыграть Дарта Мола, но после того, как режиссёр убрал из фильма большую часть реплик Мола, дель Торо покинул проект. Позже он вернулся во вселенную «Звёздных войн» и сыграл персонажа по имени ДиДжей в «Последних джедаях».

Роль Энакина Скайуокера, которую в итоге получил Хэйден Кристенсен, разумеется, была ключевой для проекта, и неудивительно, что на неё пробовалось множество актёров. Среди них были, например, Райан Филлипп, Чарли Ханнэм, Колин Хэнкс, Пол Уокер, Миша Коллинз, Хит Леджер, Кристиан Бэйл, Джошуа Джексон, Джеймс Ван Дер Бик, Эрик Кристиан Олсен, Эрик фон Деттен, Джонатан Брэндис и Крис Кляйн. Также Энакина мог сыграть и Леонардо ДиКаприо! Актёр, впрочем, отказался от предложения, поскольку, во-первых, не был уверен, что хочет подписываться на длительную франшизу, а во-вторых, съёмки «Атаки клонов» не подходили ему по графику — ДиКаприо в это время должен был сниматься в «Поймай меня, если сможешь».

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Трилогия сиквелов

В последней на данной момент трилогии сиквелов тоже могли появиться совершенно другие актёры, в том числе и знаменитости мирового уровня, засветившиеся в других популярных франшизах:

На роль Рей, как известно, прослушивались десятки актрис. Роль в итоге получила Дэйзи Ридли, а претендовали на неё также Дженнифер Лоуренс, Сирша Ронан, Шейлин Вудли, Элизабет Олсен, Эван Рейчел Вуд, Джессика Хенвик, Мэйси Ричардсон-Селлерс,а также Билли Лурд, дочь Кэрри Фишер. Последние трое в итоге получили другие роли в фильмах трилогии.

На роль Финна также претендовали многие актёры, и в финальном списке, помимо Джона Бойеги, были Джесси Племонс, Мэттью Джеймс Томас, Эдвард Спелирс и Рэй Фишер.

Роль По Дэмерона (Оскар Айзек) могли сыграть также Джеймс Макэвой, Чиветел Эджиофор, Лиам МакИнтайр, Джек О’Коннелл, Алекс Петтифер, Салливан Степлтон и Джоэл Эдгертон. Последний также играл Оуэна Ларса в «Атаке клонов».

Кайло Рена уже сложно представить другим — Адам Драйвер стал одним из украшений новой трилогии. Но, помимо Драйвера, Кайло мог сыграть и Майкл Фассбендер, и Кристоф Вальц, и Хьюго Уивинг, и Эдди Редмейн.

Оливия Кук, Джина Родригез, Гугу Мбата-Роу и Татьяна Маслани проходили прослушивание на роль Роуз Тико, которую в итоге получила Келли Мари Трэн. Маслани, кстати, также прослушивалась на роль Джин Эрсо в «Изгое-Один» — об этом чуть ниже.Уже упомянутого ранее ДиДжея мог сыграть Хоакин Феникс — студия рассматривала актёра до того, как назначить на роль Бенисио дель Торо.

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Спин-оффы

И, наконец, о спин-оффах, «Хане Соло» и «Изгое-Один»:

На роль Джин Эрсо (Фелисити Джонс), помимо Татьяны Маслани, претендовали также Бри Ларсон, Руни Мара и её старшая сестра Кейт.

Джету Ли была предложена роль воина-монаха Чиррута Имве (его сыграл Донни Йен), а Кассиана Андора, который уже скоро получит сольный сериал, мог сыграть не только Диего Луна, но и другие актёры, в частности, Аарон Пол, Сэм Клафлин и Эдгар Рамирес.

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Первым выбором студии на роль молодого Хана Соло, по слухам, был не Олден Эренрайк, а Тэрон Эджертон, но из-за его занятости во многих других проектах продюсеры решили не предлагать ему роль, переживая, что Эджертон не сможет уделить ей должное количество времени и сил. Помимо него, на роль также претендовали Чарли Кокс, Скотт Иствуд, Том Фелтон, Энсел Эльгорт, Дэйв Франко, Логан Лерман, Джек О’Коннелл, Аарон Тэйлор-Джонсон, Майлз Теллер и Эд Вествик.

Криминального лорда Драйдена Воса изначально играл Майкл К. Уильямс, но на время пересъёмок он был занят в других проектах, и актёра пришлось заменить на Пола Беттани, а наставника главного героя Тобиаса Бекетта (Вуди Харрельсон) мог сыграть Кристиан Бэйл.

Кореллианку Ки’Ру (Эмилия Кларк) могли сыграть Тесса Томпсон, Наоми Скотт, Зои Кравиц, Кирси Клемонс, Джессика Хенвик и Адриа Архона.

На роль молодого Лэндо Калриссиана, роль которого воплотил Дональд Гловер, студия рассматривала также таких актёров, как Майкл Б. Джордан, Яхья Абдул-Матин II и О’Ши Джексон мл.

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Материалы собрал Иван Трифонов, автор телеграм-канала into the streaming-verse. На основе текстов The Hollywood Reporter, TV Tropes, Screenrant, Insider и TIME.