«Дикий робот»: история квадробера*, заставляющая любить маму

Транспорт, перевозивший роботов, разбился на безлюдном острове. Уцелела только робот РОЗ 7134: она не понимает, куда попала, и считает местных животных своими новыми владельцами. Чтобы помочь им, она учится звериному языку и повадкам и вскоре получает первое задание. Нужно вырастить гусёнка, который вылупился у неё в руках и считает Роз своей мамой.
Жанр: фантастическая сказка
Режиссёр: Крис Сандерс
Роли озвучили: Лупита Нионго, Педро Паскаль, Кит Коннор
Роботы бывают злые, крутые, угнетённые проклятыми кожаными мешками, но именно в мультфильмах чаще встречаются милые роботы. ВАЛЛ-И и Бэймакс, подвиньтесь, в вашей компании пополнение! Крис Сандерс — режиссёр «Как приручить дракона» и «Лило и Стича» — привёл к нам робо-маму Роз.
Если точнее, создал её всё-таки детский писатель Питер Браун. «Дикий робот» — это экранизация, причём более-менее соответствующая книге — в отличие от «Как приручить дракона», где Крис с товарищами бо́льшую часть додумали (чего стоил Беззубик с зубами!). Но если характер любопытной и доброй роботессы — творение Брауна, то внешность и дизайн — полностью заслуга аниматоров.
Роз — удивительное сочетание типажа «железного чурбана с круглыми глазами» (вроде Стального Гиганта и роботов из «Лапуты») и белоснежной «эстетики i-всё» с неоновой подсветкой. Она достаточно громоздкая, чтобы казаться грозной лесным зверушкам, но при этом гибкая и подвижная. В фильме немало сцен, где Роз, пытаясь адаптироваться к жизни в дикой природе, убедительно копирует движения разных животных — то краба, то оленя, а то и опоссума. Впечатляет, что по ходу фильма её внешность не раз меняется: она дважды заменяет себе ногу, покрывается царапинами и даже зарастает мхом.
При этом по характеру она умилительно наивна: пристаёт ко всем с предложениями помощи, а получив задание, исполняет его в меру своего недалёкого понимания. Героиней движет стремление не столько выжить, сколько отыскать цель своего существования. Ради этого она учит язык животных, который тут один для всех видов зверей и птиц — сказка, как-никак.
Лесные обитатели составляют основную долю персонажей фильма. Большинство появляются лишь на несколько редких, но метких сцен, которые обязательно «выстреливают» шуткой-бумерангом под конец. Как, например, семейство опоссумов, мастерски притворяющихся мёртвыми, объясняя притом, от каких диагнозов они «умерли». Или зайка, спрашивающая «Ты хочешь нас убить?» Или бобёр, который всю жизнь точит одно, самое огромное дерево.
Но в центре внимания всё же трое героев, волей случая ставшие необычной семьёй. Роз получила на попечение новорождённого гусёнка: она становится ему мамой, даёт имя Желтоклювик (нет, Роз, «Гусёнок 00001» не подходит!), учит плавать и летать. Из видов плавания робот знает только человеческое, а из общения — примерно никакое, поэтому птенец плавает кролем, а разговаривает в стиле «Бип-боп, обнаружен потенциальный друг». Неудивительно, что сородичи считают его как минимум странным.
Ну а третьим к ним прибивается лис Финк: изначально он ищет лишь развлечения и дармовой еды, однако потом привязывается к друзьям по-настоящему. Финк — персонаж яркий и очаровательный, но вы с ним уже знакомы. Это просто Ник Уайлд из «Зверополиса», если его раздеть догола, как мечтают авторы грязных фан-артов, и вместо городской чащи забросить в еловую. Финк отвечает в фильме за чёрный юмор и здоровый цинизм. По ходу дела, как и Ник, он смягчается под влиянием местной «Джуди» и показывает свою лучшую сторону.
Финк — настоящий талисман «Дикого робота». Он наверняка станет любимцем зрителей, но, как ни странно, не очень важен для сюжета. Лис всего лишь добавляет остринки атмосфере фильма, который без этого получился бы слишком уж сахарным и слезодавительным.
А основой сюжета стала простая, но очень трогательная история: Роз учит гусёнка летать, чтобы он смог отправиться с другими птицами в миграцию на юг. Мать должна подготовить сына к взрослой жизни, к тому, чтобы он нашёл в ней своё место, был счастлив, — и даже не надеется увидеть его вновь. Это настолько универсальная, настолько человечная драма, что и герои, и зрители забывают, что «мать» и «сын» принадлежат к разным видам, причем один из видов и вовсе не биологический. Сцен, на которых хочется прослезиться и запеть песню про маму, тут очень много.
Иногда создатели даже перегибают палку с сентиментальностью. Например, вряд ли стоило так часто противопоставлять «голову» и «сердце», да ещё как что-то плохое и хорошее соответственно. Сердце, как-никак, лишь метафора: мысли и чувства на самом деле живут в одном месте. И сам фильм это, по сути, доказывает. Именно думая, наблюдая, приспосабливаясь, Роз учится у животных — и это позволяет ей изменить собственный код, научиться самостоятельно мыслить, а через это и чувствовать. Она и сама не раз сравнивает инстинкты животных с программами роботов — и на собственном опыте показывает, что свою программу можно превзойти, подняться над инстинктами и стать кем-то большим.
Как и подобает доброму семейному чуду, «Дикий робот» очень красив. Он выполнен примерно в том же стиле, что и второй «Кот в сапогах»: компьютерная графика стилизована под акварельные мазки, а ключевые кадры как будто «подвисают», чтобы их можно было рассмотреть. Звери сделаны мультяшными, но без излишней стилизации, а лесные просторы просятся на рабочий стол.
В общем, студия DreamWorks показывает, что не стоит считать её «младшим конкурентом» Pixar: она способна дать ему мастер-класс на его же территории. И почти наверняка не в последний раз. Ведь финал «Дикого робота» оставляет простор для продолжения, его мир интригует (что у них там, постапокалипсис или киберпанк?), а у Питера Брауна припасены ещё две книги про Роз и её зверинец.
Хороший, красивый и добрый мультфильм. «Дикий робот» во многом составлен из знакомых элементов других успешных картин — но составлен очень грамотно, так, чтобы получилось нечто своё. Он радует и глаз, и сердце, может и повеселить, и растрогать. Сходите на «Дикого робота» с детьми, а ещё лучше — с родителями. Он никого не оставит равнодушным.
* Шутка, а чего вы здесь ожидали? :)
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